Le président chilien souligne l’importance d’approfondir la coopération avec le Maroc dans différents domaines

samedi, 15 juin, 2019 à 10:59

Santiago – Le président chilien Sebastián Piñera a souligné, vendredi à Santiago, l’importance d’approfondir la coopération entre son pays et le Maroc dans différents domaines.

Lors d’une audience accordée par le mandataire chilien au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Nasser Bourita, M. Piñera a exprimé l’intérêt de son pays d’avancer en matière de coopération économique et d’augmenter le flux des échanges des biens et de services avec le Maroc, indique un communiqué de la présidence chilienne.

De même, le président chilien a évoqué, lors de cette audience, l’importance d’approfondir la coopération culturelle, énergétique et en matière d’éducation, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le Chili a exprimé son intérêt en une participation active du Maroc dans la prochaine Conférence sur le climat (COP 25) qui se tiendra en décembre prochain à Santiago.

M. Nasser Bourita a entamé vendredi une visite officielle au Chili au cours de laquelle il a eu des entretiens avec de hauts responsables du pays andin.