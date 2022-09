Président du Forum des Régions CGLU: le FORAF est un espace de dialogue “extrêmement important”

jeudi, 8 septembre, 2022 à 16:50

Saïdia – Le forum des régions d’Afrique (FORAF), qui se tient du 08 au 10 septembre à Saïdia, est un espace de dialogue et de discussion “extrêmement important” qui intervient dans une conjoncture très complexe de l’économie mondiale, en particulier après la pandémie de Covid-19, a affirmé jeudi le Président du Forum des Régions des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Pablo Jurado.

“Nous sommes sûrs que cette réunion sera une excellente occasion de dialogue et d’échange d’idées qui contribuera à avancer sur nombre de questions pertinentes pour notre Afrique, pour l’Amérique Latine, pour les Caraïbes, pour l’Europe, pour l’Asie et pour le monde entier”, a expliqué le président du Consortium des gouvernements de provinces autonomes de l’Equateur qui s’exprimait par visioconférence lors de l’ouverture de ce forum.

Il a assuré que les travaux de ce forum permettront de prendre connaissance des expériences et d’identifier les bonnes pratiques qui visent à rechercher l’émergence d’une Afrique structurellement réformée, socialement solidaire, économiquement forte, culturellement rayonnante, écologiquement saine, et respectée à travers le monde.

L’approche des questions telles que la pauvreté, la santé, l’éducation, les droits de l’homme et du travail, le changement climatique et le développement économique et autres, constitue une contribution concrète à la génération de politiques publiques qui visent à améliorer l’exercice de la décentralisation, a-t-il noté.

Et de souligner que les espaces de dialogue comme celui-ci permettent l’échange d’informations et d’expériences des différentes réalités nationales, et la connaissance des politiques et des cadres juridiques permettant ainsi de procéder à des analyses comparatives.

Après avoir évoqué l’importance du thème choisi pour ce forum, M. Jurado a relevé que la contribution des gouvernements régionaux aux dynamiques de développement durable et d’intégration en Afrique représente un défi lié à la compréhension des réalités vécues par les populations africaines.

“Ceci nous oblige à identifier de nouvelles opportunités qui, à partir de la perspective de développement durable et de dynamique d’intégration, permettra de favoriser la reprise économique, de garantir les droits et d’éviter leur violation, et surtout d’assurer la protection de la biodiversité et la transition vers le développement durable et de promouvoir la justice sociale et territoriale”.

Organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par l’Association des Régions du Maroc (ARM), en collaboration avec l’Organisation Cité et Gouvernement locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), et le Conseil régional de l’Oriental, avec le soutien du ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Territoriales -DGCT-), cette première rencontre du FORAF connaît la participation de plus de 20 pays d’Afrique adoptant un système décentralisé, avec la présence d’environ 85 présidents de régions africaines.