La Présidente de “WIA Initiative” plaide en faveur d’une confiance “appuyée” à l’égard des femmes pour un développement inclusif de l’Afrique

jeudi, 27 juin, 2019 à 15:52

Marrakech – La Présidente exécutive de l’Initiative “Women In Africa” (WIA Initiative), Mme Hafsat Abiola, a souligné, jeudi à Marrakech, l’impératif d’accorder une confiance “appuyée” aux femmes africaines et de consolider leur rôle prépondérant dans les transformations que connaît l’Afrique, à même d’assurer un développement inclusif du Continent.

Intervenant à l’ouverture des travaux de la 3ème édition du Sommet annuel “Women In Africa”, initié sous le thème “Comment les femmes africaines engagent le monde et créent un nouveau paradigme ?”, Mme Abiola a relevé la nécessité de la réhabilitation des femmes africaines en vue de contribuer au développement intégré du Continent et de garantir un avenir meilleur et prospère pour les populations locales.