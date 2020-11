Prêt espagnol au Maroc pour la réalisation de deux stations de dessalement à Assa Zag et Moulay Brahim

mercredi, 4 novembre, 2020 à 11:55

Le Rwanda, pays enclavé situé dans une zone instable d’Afrique des Grands lacs, est parvenu en quelques années à s’imposer en tant que destination africaine incontournable du tourisme évènementiel, en transformant ses défis en opportunités et en faisant du tourisme conférencier une priorité stratégique et un levier de la croissance et du développement.