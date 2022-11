La prévention, le moyen le plus efficace pour relever les défis sanitaires (Mme Hayar)

vendredi, 18 novembre, 2022 à 11:42

Marrakech – La prévention constitue le moyen le plus efficace pour relever les défis sanitaires dans les pays en développement, a affirmé, jeudi à Marrakech, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, M. Aawatif Hayar.

“Les campagnes de vaccination et de dépistage précoce doivent ainsi être renforcées et généralisées, en particulier au profit des catégories vulnérables ou en situation de précarité, telles que les personnes âgées, les enfants en situation difficile et les personnes à besoins spécifiques”, a souligné Mme Hayar en introduisant la deuxième session d’une table ronde traitant de la thématique des “déterminants sociaux de la santé en Afrique”, organisée dans le cadre de la Première Conférence africaine sur les risques en santé, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.