Prévisions météorologiques pour dimanche 08 janvier 2023

dimanche, 8 janvier, 2023 à 10:54

Rabat – Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 08 janvier 2023:

-Temps assez froid sur les reliefs, les Hauts plateaux orientaux et le Sud-Est avec gelée locale.

-Nuages bas et formations brumeuses sur les côtes et les plaines Nord et Centre.

-Passages nuageux devenant de plus en plus denses sur la région de Tanger, le Rif et Loukkos avec pluies ou averses l’après-midi et la nuit.

-Rafales de vents modérées à assez fortes sur la région de Tanger.

-Chasse-poussières sur l’intérieur des provinces Sahariennes.

-Températures minimales de l’ordre de -03/02°C sur l’Atlas, le Rif, les versants Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, 02/08°C sur le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Gharb, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’extrême Sud-Est, 10/16°C sur le Sud du pays et de 07/11°C sur le reste du Royaume.

-Températures du jour sans grand changement.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée, devenant agitée à forte entre Cap Spartel et Tan-Tan, l’après-midi.