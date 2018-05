Prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 03 mai 2018

jeudi, 3 mai, 2018 à 8:50

Rabat, Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 03 mai 2018, établies par Direction de la météorologie nationale:

– Quelques passages nuageux denses sur les côtes entre Casablanca et Essaouira avec risque de quelques gouttes éparses.

– Nuages bas fréquents près des côtes Centre et le nord des provinces sahariennes avec des formations brumeuses locales.

– Développement de nuages instables avec des averses orageuses sur les reliefs de l’Atlas, pouvant déborder sur les hauts plateaux, le Sud-est et les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Vent modéré à assez fort de secteur nord sur le Sud et les côtes centre, faible à modéré de secteur nord à variable ailleurs.

– Chasses sable locaux sur l’intérieur des provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 00 à 06°C sur les reliefs, de 03 à 08°C sur les hauts plateaux orientaux, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 07 à 12°C sur le Nord, le Centre et les côtes et de 12 à 17°C sur les versants est et le Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 09 à 17°C sur les reliefs, de 18 à 25°C sur le Nord, le Centre, l’Oriental et le nord des provinces sahariennes et de 24 à 32°C sur les versants sud-est et le reste des provinces du Sud.

– Mer peu agitée à agitée devenant belle à peu agitée en fin d’après-midi sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte sur les côtes atlantiques entre Cap Ghir et Tan Tan Tarfaya, peu agitée entre Tarfaya et Dakhla et peu agitée à agitée ailleurs.

