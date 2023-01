Prévisions météorologiques pour le samedi 28 janvier

samedi, 28 janvier, 2023 à 11:52

Rabat – Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 28 janvier 2023:

– Temps froid avec gelée locale sur les montagnes, leurs régions voisines, le Sud-Est et l’Oriental.

– Pluies sur les plaines entre Safi et Kénitra, les Haut et Moyen Atlas, le Saiss et la rive méditerranéenne.

– Faibles gouttes de pluies éparses sur le Rif et l’Oriental.

– Quelques chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas avec des flocons sur le Rif et les plateaux.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et les provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -07/00°C sur l’Atlas et le Rif, de -03/04°C sur les Hauts plateaux Orientaux, de 05/12°C sur les côtes et le Souss, de 07/15°C sur le Sud et de 01/06°C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère baisse ou stationnaires.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mohammedia et entre Boujdour et Cap Barbas, et agitée à parfois forte ailleurs.