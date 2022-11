Des prières rogatoires seront accomplies mardi à travers l’ensemble des régions et provinces du Royaume

lundi, 28 novembre, 2022 à 12:37

Rabat – Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé, lundi, que sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, des prières rogatoires (salat al-istisqa) seront accomplies, mardi à 10H00 dans les aires de prière (mousallas) et grandes mosquées à travers l’ensemble des régions et provinces du Royaume.

Ci-après la traduction du communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques:

“Suivant la tradition de Son ancêtre vénéré le Prophète Sidna Mohammed que la paix et le salut soient sur Lui, chaque fois que les précipitations se font rares, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le glorifie, a décidé que des prières rogatoires soient accomplies en vue d’implorer le Tout-Puissant de répandre Ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour Ses créatures conformément au verset du Saint Coran: “Et c’est Lui qui fait descendre la pluie après qu’on en a désespéré, et répand Sa miséricorde”.

En exécution de l’Ordre de SM le Roi, des prières rogatoires seront ainsi accomplies mardi 4 Joumada I 1444, correspondant au 29 novembre 2022, à 10H00 dans les aires de prière (mousallas) et grandes mosquées à travers l’ensemble des régions et provinces du Royaume.

Puisse-Dieu préserver SM le Roi, combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale, et épargner le pays de la rareté des pluies et de toute épreuve”.