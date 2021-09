Primo-votants aux élections de 2021: L’essentiel de la note du HCP

lundi, 6 septembre, 2021 à 21:46

Casablanca – Voici l’essentiel de la note du Haut Commissariat au Plan (HCP) intitulée “Quelques caractéristiques des primo-votants aux élections de 2021”, publiée à l’occasion des triples élections législatives, régionales et communales prévues le 8 septembre :

– Les primo-votants comptent 3,002 millions d’individus en 2021 et constituent près de 11,9% de la population marocaine en âge de voter.

– Il s’agit des jeunes entre 18 et 22 ans qui auront, aux prochaines échéances électorales, atteint, pour la première fois, l’âge de voter.

– Parmi ces primo-votants on compterait 1,473 million de femmes (49,1%) et 1,792 million de citadins (59,7%).

– Selon les régions, le Grand Casablanca-Settat concentre près du cinquième (19,1%) des primo-votants, suivie par la région de Marrakech-Safi (13,6%), Rabat-Salé-Kénitra (13,1%) et Fès-Meknès (12,2%).

– Selon le niveau d’instruction, un peu plus de la moitié des primo-votants (55,1%) ont le niveau secondaire (collégial avec 25,1% et qualifiant 30%), 24,5% ont le niveau supérieur, 16,2% ont le niveau primaire et 3,5% n’ont aucun niveau d’instruction.

– Près de trois primo-votants sur dix (29%) au niveau national ne travaillent pas, ne sont pas à l’école et ne suivent aucune formation. Près de 72% d’entre eux sont des filles.

– Le taux d’emploi des primo-votants est de 18,9% (29,4% parmi les hommes contre 8,3% parmi les femmes). Ce taux est plus élevé en milieu rural (31,7%) qu’en milieu urbain (11,2%).

– La catégorie des primo-votants reste plus touchée par le chômage, avec un taux de chômage qui atteint 30,1% ; les femmes plus que les hommes, avec des taux de chômage respectifs de 35,4% et de 28,5%.

– La population en âge de voter s’élève à près de 25,226 millions de Marocains contre 23,211 millions en 2016, ce qui représente 69,5% de la population totale du Maroc.

– Un peu plus de la moitié de cette population sont des femmes (12,801 millions et 50,7%).

– Selon les listes électorales arrêtées au 31 juillet 2021, on compte 17,509 millions de personnes inscrites à ces listes, soit un taux d’inscription de 69,4%.

– Selon le genre, il y a plus d’hommes inscrits (9,455 million inscrits, 76,1%) que de femmes (8,054 millions inscrites, 62,9%).