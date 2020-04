Principaux points du bilan provisoire des accidents de circulation en mars 2020

vendredi, 24 avril, 2020 à 17:28

Rabat – Voici les principaux points du bilan statistique provisoire des accidents de circulation survenus en mars 2020, en comparaison avec les données du même mois de l’an dernier, lequel bilan a été établi par le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’Eau :

– 5.990 accidents corporels, soit une diminution de 31,28% ;

– 153 accidents mortels, soit une nette baisse de 40,23% ;

– 170 tués, soit une diminution de 39,93% ;

– 392 blessés graves, soit une baisse de 44,24% ;

– 7.948 blessés légers, soit un recul de 31,20% ;

– Les premières victimes des accidents de la route sont les usagers vulnérables que sont les piétons et usagers des deux et trois roues, catégorie la plus touchée avec environ 61% des tués, suivie par les usagers des voitures de tourisme qui constituent 30% des victimes;

– Ces trois principales catégories d’usagers, qui cumulent environ 91% de l’ensemble des tués, ont enregistré de fortes diminutions, par rapport au mois de mars 2019;

– La baisse drastique des indicateurs de la sécurité routière en mois de mars 2020 est due à la mise en place des mesures de confinement sanitaire lié au Covid-19, avec une réduction de la mobilité des personnes au strict minimum.