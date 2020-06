Principaux points du plan d’action NARSA pour la reprise du travail

jeudi, 11 juin, 2020 à 15:42

Rabat – Voici les principaux points du plan d’action intégré pour la reprise du travail dans les différents services de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), présenté mercredi à Rabat:

– Les Centres de contrôle technique reprendront leur activité le 12 juin;

– Les centres d’immatriculation des véhicules reprendront leur activité le 15 juin;

– 850.000 véhicules sont en attente de contrôle technique;

– 250.000 citoyens attendent de recevoir leurs cartes grises et leurs permis de conduire;

– Mise en place d’un portail électronique de prise de rendez-vous (www.khadamat.narsa.gov.ma) pour bénéficier des services des centres d’immatriculation des voitures et des centres de contrôle technique;

– La plan d’action de la NARSA prend en compte les différentes dimensions réglementaires et préventives;

– Il concerne les services territoriaux de l’Agence, les centres d’immatriculation de véhicules et les secteurs de l’enseignement de la conduite et du contrôle technique de véhicules;

– Élaboration d’un protocole préventif conformément aux recommandations des autorités publiques compétentes;

– Acquisition des outils nécessaires pour la protection des fonctionnaires, agents et usagers;

– Proposition d’un projet de charte concernant les différentes mesures et dispositions réglementaires et préventives, en attente de sa signature par des organismes et les représentations des professionnels avant la reprise du travail dans ces établissements;

– Élaboration d’un protocole sanitaire relatif à la réouverture de l’activité du contrôle technique;

– Prise des mesures administratives pour prolonger la validité des procès du contrôle technique;

– Augmentation de la capacité de production des centres de contrôle technique;

– Lancement d’un programme de communication multimédia, sur les supports audiovisuels et numériques à partir du 10 juin;

– Des instructions ont été données pour respecter toutes les mesures de santé et de prévention.