Prison centrale de Kénitra: Atelier sur le leadership au profit des détenus et fonctionnaires de l’établissement

mercredi, 16 janvier, 2019 à 21:26

Kénitra- L’importance de renforcer les compétences des détenus et fonctionnaires des établissements pénitentiaires en leur fournissant le savoir-faire nécessaires à l’intégration a été au cœur d’un atelier sur le leadership, tenu mercredi à la prison centrale de Kénitra.

Organisé par la délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), en partenariat avec l’ambassade du Royaume-Uni à Rabat, l’atelier a mis l’accent sur les moyens à même de favoriser l’intégration des détenus ainsi que les outils leur permettant de maitriser leurs comportements, par le biais de la consolidation de leurs aptitudes et attitudes sociales.

L’atelier a été l’occasion de plaider en faveur de l’adoption d’une approche favorisant le comportement sain des différents acteurs du milieu pénitentiaire, le but étant, pour les détenus, de surmonter la situation de détention et de tirer profit de l’expérience dans le milieu carcéral, et pour les fonctionnaires de favoriser et travailler avec détermination pour réaliser les aspirations des détenus en vue d’une meilleure intégration sociale.

Cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre des programmes organisés par la DGAPR, visant l’intégration des détenus dans la société et la réconciliation de ces derniers avec les bonnes pratiques sociétales, a permis de s’arrêter sur les défis et difficultés qui entravent l’inclusion des détenus et d’atteindre leurs objectifs et ambitions une fois acquittés, le but étant de faciliter leur intégration socioprofessionnelle.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’action sociale et culturelle à la DGARP, Driss Aguelmam a souligné que la tenue de cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’action visant la réhabilitation des détenus et leur intégration dans la société, relevant que cette activité reflète l’ouverture de la Délégation sur son environnement extérieur et sa volonté de favoriser l’intégration des détenus.

Cette rencontre reflète l’interaction positive de la DGAPR avec toutes les initiatives de soutien à la réinsertion des détenus et le renforcement de leur capacité de manière à lutter contre les conséquences négatives de la situation de détention et pour éviter la récidive.

L’ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, Thomas Reilly a souligné que cet atelier constitue une “feuille de route” d’espoir et de confiance pour l’ensemble des détenus et professionnels du milieu carcéral.

A rappeler que les détenus de la prison centrale de Kénitra ont eu droit, dernièrement, à une rencontre culturelle animée par le maître du luth marocain Haj Younes, où se mêlaient luth, poésie et Zajal.