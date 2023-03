Prison locale de Salé: Ouverture de la 12e session de l’Université de printemps en présence des Lions de l’Atlas

mardi, 21 mars, 2023 à 19:48

Salé – La 12e session de l’Université de printemps 2023 a été ouverte, mardi à la prison locale de Salé, en présence des membres de l’équipe nationale de football, auteurs d’un parcours historique lors de la dernière Coupe du Monde.

Lors de la cérémonie d’ouverture de cette session, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des cadeaux ont été remis aux joueurs de l’équipe nationale et des chansons ont été interprétées par les détenus de cet établissement pénitentiaire. De même, des tableaux ont été remis par le Délégué général de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, au sélectionneur national Walid Regragui, alors que des maillots officiels des Lions de l’Atlas et des ballons ont été distribués aux détenus de la prison locale de Salé.

A cette occasion, le directeur de l’Action sociale et culturelle au profit des détenus et leur réinsertion à la DGAPR, Driss Agoulmam, a indiqué que la Délégation générale est honorée de recevoir les membres de l’équipe nationale et son staff technique dans le cadre des activités de cette université du printemps, organisée sous le signe du rôle sport dans les établissements pénitentiaires dans le renforcement des valeurs nationales et la réhabilitation pour la réinsertion.

Cette journée restera ancrée dans la mémoire des détenus de cet établissement pénitentiaire, en raison de son impact positif sur le parcours de réinsertion et d’intégration des détenus, avec la présence de l’équipe nationale de football dans un geste généreux à caractère humain et social, a-t-il souligné dans une déclaration à la presse.

Pour sa part, le sélectionneur national Walid Regragui a mis en avant l’importance du travail social de l’équipe, expliquant qu’il s’agit d’une occasion de donner un esprit positif et de renforcer davantage les liens entre l’équipe nationale du Maroc et ses fans, notamment après son parcours lors de la Coupe du Monde au Qatar.

Pour sa part, le président de l’Observatoire marocain sur l’extrémisme et la violence, El Mostafa Rezrazi, a souligné le rôle que joue le sport dans la prévention de l’extrémisme violent chez les jeunes et son action dans le renforcement de l’esprit de compétition honnête et de discipline.

Selon lui, le sport occupe désormais une place de grande importance dans la vie quotidienne des citoyens, devenant même une industrie intégrée.

Pour sa part, le président de l’ONG “Tibu Africa”, Mohamed Amine Zariat, a mis en avant les avantages de l’expérience de la deuxième chance, avec la DGPAR, qui cible les détenus mineurs sportifs à travers une formation d’une année avec pour but de développer leurs capacités techniques et intellectuelles.

L’ouverture de la 12ème session de l’Université de Printemps a été marquée par la présence de plusieurs personnalités dont le Délégué général de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, le Wali-Coordinateur national de l’Initiative National pour le Développement Humain (INDH), Mohamed Derdouri, le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi et le Secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Mounir Bensalah.