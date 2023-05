Prix Tamayuz 2023 : les nouvelles technologies au service de l’autonomisation de la femme rurale

lundi, 29 mai, 2023 à 20:20

Salé – La 8ème édition du Prix Tamayuz de la femme marocaine, organisé par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, a été lancée lundi à Salé avec comme thématique la réalisation d’une approche intégrée pour l’autonomisation des femmes rurales au moyen des nouvelles technologies.

Placée sous le signe “La technologie, levier d’autonomisation des femmes”, cette édition récompensera les meilleures contributions au service de la capacitation de la femme rurale, qu’elles émanent de personnes, d’instances civiles ou d’institutions nationales, dans le but de promouvoir la condition de la femme marocaine en général conformément aux Hautes Orientations Royales, aux conclusions relatives au Nouveau modèle de développement et aux engagements du programme gouvernemental.

Elle a pour principaux objectifs de reconnaitre les efforts de la femme en faveur du développement du Maroc, d’encourager les femmes d’affaires à persévérer sur la voie de l’excellence et de célébrer des success-stories sur la contribution de la gente féminine au processus de développement socio-économique et politique.

S’exprimant lors d’une cérémonie marquant le lancement de cette 8ème édition, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a affirmé que son département aspire à assurer une synergie entre ses différents programmes, plans et projets et les thématiques du Prix Tamayuz, notant que c’est dans cet esprit que la présente édition allie réalisation d’une approche intégrée en matière d’autonomisation économique des femmes en s’appuyant sur les nouvelles technologies et nécessité d’accompagner la femme rurale en tant qu’acteur essentiel du développement durable.

La ministre a mis en avant l’importance du digital dans l’autonomisation des femmes pour la réalisation de leurs objectifs et la réduction des écarts multidimensionnels en matière d’égalité entre les sexes en raison de la discrimination basée sur les stéréotypes et les clichés socio-culturels, soulignant que la femme marocaine est capable d’exceller dans moult domaines, de faire preuve d’innovation et de créativité et de surmonter les obstacles, en fonction des spécificités territoriales et des particularités propres à chaque catégorie de femmes.

La consécration de l’approche territoriale, qu’il s’agisse de l’élaboration et l’exécution des politiques publiques ou de la valorisation des compétences féminines et initiatives singulières, est une condition sine qua non pour un développement global et équitable, laquelle approche sera prise en compte lors de toutes les étapes, allant du dépôt des candidatures à la remise des prix aux projets distingués, à l’échelle des douze régions du Royaume, a-t-elle enchainé.

Dès lors, selon Mme Hayar, le choix d’une approche intégrée pour la thématique de cette édition vise à prendre en considération les différentes spécificités et contraintes, pour canaliser les efforts devant être déployés afin de garantir une convergence en matière d’autonomisation des femmes, afin que celles-ci puissent prendre part au processus de prise de décision.

Elle a, par ailleurs, affirmé que la composition du jury, qui comprend une brochette d’experts marocains reconnus pour leurs compétences et intégrité, permettra d’aboutir à une sélection de projets et initiatives qui contribueront sans nul doute au processus de développement national.

Les candidatures pour cette 8ème édition, dotée d’une récompense totale de 300.000 DH répartie entre les trois premiers prix (130.000 DH, 100.000 DH et 70.000 DH), sont ouvertes du 29 mai au 16 juillet aux candidats de nationalité marocaine qui sont appelés à respecter la thématique de l’édition.

Cette cérémonie a été marquée par la présentation des membres du jury, présidé par Saloua Karkari Belkziz, reconnue pour son expertise dans le monde des affaires et la transformation digitale, et comprenant huit autres personnalités actives dans les domaines des technologies de l’information, de l’entrepreneuriat, de la microfinance et des questions liées aux femmes.

Sur les critères motivant le choix des candidatures, Mme karkari Belkziz a expliqué que les projets doivent avoir une relation avec les technologies de l’information et créer une valeur ajoutée au service de la femme rurale, précisant que ceux-ci peuvent être portés par les femmes elles-mêmes, les institutions, les incubateurs ou encore la société civile.

Se réjouissant d’être à la tête du jury qui aura la lourde tâche de départager les projets en question, elle a précisé qu’il sera procédé à des visites de terrain pour mesurer de plus près leur valeur ajoutée.

Elle a, dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP (M24), formulé l’espoir de voir les douze régions du Royaume représentées parmi les projets retenus. Au delà de la valeur symbolique des trois prix qui seront décernés, a-t-elle dit, l’idée est de donner une visibilité aux porteurs de projets pour passer ensuite le relais aux régions afin de les accompagner.

La cérémonie a été aussi ponctuée par la projection d’une vidéo qui revient sur les moments phares de la 7ème édition consacrée à l’excellence de la femme au service des objectifs de développement durable, ainsi que d’une capsule sur les modalités de dépôt des candidatures en dialecte et en langue amazighe via la plateforme : social.gov.ma/tamayuz

Depuis sa création, le Prix Tamayuz de la femme marocaine a contribué à l’ouverture de nouveaux horizons pour les femmes, leur permettant de réaliser leurs ambitions et d’aller de l’avant dans leur carrière professionnelle.