Le processus démocratique au Maroc marqué par la préservation du multipartisme et la participation de toutes les souches de la société (M. Benaissa)

lundi, 14 octobre, 2019 à 15:50

Abou Dhabi – Le processus démocratique au Maroc, depuis l’adoption de la Constitution au début des années 1960, se caractérise par la préservation du multipartisme et la participation de toutes les catégories sociales, a souligné, lundi à Abou Dhabi, M. Mohamed Benaissa, secrétaire général du Forum d’Asilah.

M. Benaissa, qui participe à la troisième édition du Sommet de l’Institut de Beyrouth, a relevé que ce processus a abouti à la Constitution de 2011, qui a été initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et dont l’élaboration a été marquée par la participation de l’ensemble des partis politiques, les syndicats et organisations de la société civile avant qu’elle ne soit soumise au référendum.

L’ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a souligné la nécessité d’une pratique démocratique dans le monde arabe tenant compte du contexte culturel de chaque peuple et de chaque groupe humain, soulignant à cet égard que la Constitution du Royaume a été conçue sur la base du contexte social et culturel marocain.

M. Benaissa a, par ailleurs, appelé, dans une déclaration à la MAP, à prêter attention aux défis auxquels font face les démocraties de la région arabe, ajoutant que “cette action doit reposer principalement sur les exigences économique, politique, sociale et culturelle de la société, indépendamment du culte individuel”.

“Le rôle du leadership reste crucial”, a-t-il soutenu, en assurant que “la continuité de la pratique démocratique au Maroc est assurée grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.

Cette édition du sommet de l’Institut de Beyrouth réunit, deux jours durant, des personnalités arabes et internationales et d’anciens responsables gouvernementaux des États-Unis, d’Europe, de Russie, de Chine, d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Australie et de la région arabe.

Lors de tables rondes interactives, les participants devront se pencher sur des questions liées à l’avenir de la région du Golfe à la lumière des défis sécuritaires actuels, du positionnement du monde arabe dans la prochaine décennie, de l’innovation et des économies géopolitiques au Moyen-Orient.