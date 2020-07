Programme 3 de la phase III de l’INDH : Réunion du Comité de coordination provincial de Chichaoua

dimanche, 12 juillet, 2020 à 10:34

Chichaoua – La première réunion du Comité de Coordination Provincial (CCP) de Chichaoua, qui s’inscrit dans le cadre du programme 3 de la phase III de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) (2019-2023), a été tenue vendredi.

Cette réunion, la première en son genre, a été présidée par le gouverneur de la province, Bouabid El Guerrab, en présence du directeur du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Marrakech-Safi et des membres du CCP, composé essentiellement des services extérieurs et des institutions publiques qui s’intéressent à l’emploi, à l’entrepreneuriat et à l’insertion dans le tissu économique national.

Intervenant à cette occasion, M. El Guerrab s’est attardé sur l’objectif de ce programme régional ainsi que sur la contribution de l’INDH, à travers le programme d’amélioration du revenu et de l’inclusion économique des jeunes, qui vise essentiellement à promouvoir et à développer l’esprit d’initiative chez la jeunesse et à l’encourager à se lancer dans la création d’entreprises.

De son côté, le représentant du bureau d’études “Grant Thornton” a présenté un exposé axé essentiellement sur les phases de réalisation de ce programme au niveau de la région Marrakech-Safi en général, et de la province de Chichaoua, en particulier, le programme d’action 2020 et les futures étapes.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des réunions des comités de gouvernance du programme d’appui à l’inclusion économique des jeunes au niveau de la région Marrakech-Safi, objet du partenariat 2019-2023, conclu entre le Maroc et la Banque Mondiale.

Ce partenariat vise l’amélioration de l’accès des jeunes aux opportunités économiques au niveau régional, à travers trois axes : la promotion de l’employabilité des jeunes, l’appui de l’entrepreneuriat et le soutien de l’économie sociale et solidaire.

A noter qu’au niveau de la province de Chichaoua, les parties signataires ont veillé à l’exécution dudit programme au titre de l’année 2020 à travers la création d’un Espace d’Emploi de Jeunes (EEJ) à Imintanoute, en partenariat avec l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC).

Cet espace permettra l’accueil, l’orientation et l’appui des jeunes ainsi que l’organisation de sessions de formation en phase avec la nature économique de la province et les besoins du marché de travail sur les plans régional et national.

Les parties concernées ont également procédé à l’aménagement et à l’équipement du Centre d’appui à l’entrepreneuriat et au développement économique local (CAEDEL) à Chichaoua, en partenariat avec le CRI de Marrakech-Safi, et à l’accompagnement de 141 projets au titre de la phase pré-création et de 30 autres durant la phase post-création.

Le programme prévoit, en outre, un appel à projets dans le cadre des 9 chaînes de production déterminées à l’échelle régionale, à travers une approche participative des différentes parties concernées par ce secteur au niveau de l’ensemble des provinces de la région.

Lors de cette rencontre, le CCP a recommandé la tenue au cours de la semaine prochaine d’une réunion technique afin d’unifier les points de vue à propos de certains aspects nécessitant la prise de décision de la part dudit Comité.