Le programme complémentaire de réhabilitation de la médina d’Essaouira vise à améliorer l’attractivité de la ville (M. El Kanouni)

lundi, 22 octobre, 2018 à 22:46

Marrakech – La convention cadre relative au programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de la médina d’Essaouira vise à améliorer et renforcer l’attractivité de cette ancienne médina, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, a indiqué, lundi à Marrakech, le président du directoire du groupe Al Omrane, Badr El Kanouni.

Dans une déclaration à la presse en marge de la signature, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, de quatre conventions cadre à l’occasion de la présentation des programmes de réhabilitation et de mise en valeur des médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira, M. El Kanouni a précisé que cette convention cadre, dotée d’une enveloppe de 300 millions de DH, a pour objectif ambitieux la revalorisation de la médina d’Essaouira et la mise à niveau urbaine de la ville en vue de renforcer son attractivité sur les plans culturel et touristique.

Le groupe Al Omrane se chargera, conformément à cette convention, de la restauration d’un certain nombre de portes historiques ainsi que de la muraille et d’autres espaces de la médina, permettant ainsi d’améliorer les conditions sociales et économiques des habitants et rehausser leur niveau de vie, a-t-il affirmé.

Il a, en outre, relevé que ce projet, qui s’étalera sur 5 ans, est mené avec le concours de plusieurs intervenants au niveau local et central.