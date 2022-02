Le programme d’action 2022-2026 de la NARSA vise la réduction des accidents et la sauvegarde des vies (ministre)

samedi, 12 février, 2022 à 9:36

Rabat – Le nouveau programme d’action de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) pour la période 2022-2026 vise la réduction des accidents de la circulation et la sauvegarde des vies, a indiqué vendredi par visioconférence le ministre du Transport et de la Logistique Mohammed Abdeljalil.

Intervenant lors de la 5ème session du conseil d’administration de l’agence, M. Abdeljalil a salué les efforts fournis par les intervenants dans la mise en œuvre du 1er plan quinquennal de la Stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026, exprimant sa préoccupation quant à l’évolution actuelle du nombre de tués et de blessés graves dans les accidents de la circulation, une situation qui ne répond pas aux objectifs fixés par la stratégie.

Cité par un communiqué du ministère, le responsable gouvernemental a souligné que pour remédier à cette situation, le nouveau programme d’action de la NARSA 2022-2026 se fixe comme priorités la réduction des accidents de la route et la sauvegarde des vies.

En outre, le ministre a relevé que malgré les contraintes et les répercussions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, la NARSA a réussi à assurer la continuité des services publics offerts aux citoyens et aux professionnels, et a œuvré en parallèle à la mise en place de ses structures au niveau central et territorial.

Par ailleurs, l’Agence a initié la mise en place de plusieurs projets structurants, tels que la convention signée avec le Groupe Al Barid Bank et Barid Cash, la révision de la banque de questions pour l’obtention du permis de conduire, la réalisation du nouveau système d’information de gestion des permis de conduire et d’immatriculation des véhicules, la mise en œuvre du programme de renouvellement du parc ainsi que le programme de formation des conducteurs professionnels.

Au cours de cette réunion tenue à distance, le conseil a adopté le projet de programme d’action et le budget de la NARSA au titre de 2022. Le programme se décline en deux axes stratégiques, à savoir la contribution à l’amélioration des conditions de sécurité routière et l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et aux professionnels.

Le budget d’investissement de la NARSA, au titre de l’année 2022 s’élève à environ 1,4 milliard de dirhams en crédits et le budget de fonctionnement à environ 828 millions, conclut le communiqué.