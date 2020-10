Le programme d’alphabétisation dans les mosquées se poursuivra à distance du 15 octobre au 31 décembre

mercredi, 14 octobre, 2020 à 20:01

Rabat – Le programme d’alphabétisation dans les mosquées, au titre de l’année scolaire 2020-2021, sera prodigué à distance, sur la télévision et par internet du 15 octobre au 31 décembre vue la propagation continue du coronavirus, a annoncé mercredi le ministère des Habous et des Affaires islamiques dans une fiche technique.

Lors de cette opération d’enseignement et d’apprentissage, le ministère veillera à accompagner les bénéficiaires, activement et avec efficacité et dans des conditions sanitaires sûres, a assuré le ministère dans cette fiche, publiée à l’occasion de la Journée nationale d’alphabétisation, notant avoir sollicité des autorités compétentes pour fournir gratuitement l’accès à internet aux cadres et aux bénéficiaires.

Le ministère organisera l’évaluation pédagogique de manière régulière “afin de renforcer les effets du processus d’enseignement et d’apprentissage, garantir l’équité et l’égalité des chances et réaliser des résultats honorables et des effets bénéfiques”, a indiqué la même source.

Ce même mode d’enseignement avait été adopté durant la période du confinement sanitaire (mars-juin 2020), rappelle la source, ajoutant que le ministère avait dirigé ses cadres pédagogiques et les bénéficiaires à suivre les séances de formation et à assister régulièrement aux groupes virtuels animés par les encadrants des cours.

Les encadrants du programme ont utilisé tous les moyens électroniques et les formules et méthodes pédagogiques appropriées dans des groupes interactifs pour accompagner les bénéficiaires dans le processus d’apprentissage, de révision et de soutien pendant la phase de propagation du virus, affirme la fiche.

Le ministère a également organisé l’évaluation annuelle à distance, pris en compte les résultats du contrôle continu pendant la période de confinement à hauteur de 20%, a indiqué le ministère, se réjouissant des résultats honorables obtenus.

Par ailleurs, le ministère fait savoir que le total des bénéficiaires du programme d’alphabétisation à distance pour l’année scolaire 2019-2020 a atteint 298.875 dont 273.366 femmes. Ces bénéficiaires se répartissent sur les milieux urbain (165.060), rural (133.815) et pénitentiaire (4.114).

Pendant l’année scolaire 2019-2020, le total des étudiants ayant réussi a atteint 241.516, a conclu la ministère.