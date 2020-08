Programme d’Appui à l’amélioration de la performance des communes au Maroc : Marrakech obtient une subvention d’excellence

lundi, 17 août, 2020 à 17:04

Marrakech – Une subvention d’excellence fondée sur le rendement et la performance sera attribuée à la commune de Marrakech dans le cadre du Programme d’Appui à l’amélioration de la performance des communes au Maroc en reconnaissance de ses efforts dans le domaine du renforcement de la gouvernance et l’amélioration des services fournis aux citoyens et usagers.