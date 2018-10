Le programme “Interfaces sciences et société” entend créer une convergence dans la formation entre les étudiants chercheurs des cycles master et doctorat des différentes spécialité académiques

jeudi, 25 octobre, 2018 à 21:35

Rabat – Le programme “Interfaces sciences et société”, dont le coup d’envoi officiel a été donné à la faculté de lettre et de sciences humaines de l’université Mohammed V, a pour objectif essentiel de créer une convergence dans la formation entre les étudiants chercheurs des cycles master et doctorat des différentes spécialités académiques, a indiqué, jeudi à Rabat, le secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, Khalid Samadi.