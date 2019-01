Programme jeunes Marocains ambassadeurs des Nations-Unies : une élite en devenir

samedi, 19 janvier, 2019 à 16:21

Casablanca – Le Programme Jeunes Marocains Ambassadeurs aux Nations-Unis, lancé samedi à Casablanca, ambitionne de former une génération de leaders d’avenir, de préparer les jeunes talents aux multiples formes d’adhésion aux processus décisionnels et de constituer les relais dans la dynamique du développement.

La première séance de ce programme, ouverte à la délégation des jeunes sélectionnés à Casablanca et sa région, a été l’occasion de rencontre avec des membres du comité scientifique et responsable de l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Casablanca (ENCGC) en vue d’éclaircir les passages et les phases clés de ce parcours d’excellence.