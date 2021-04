Programme «Moucharaka Mouwatina» : Défis de développement des capacités entrepreneuriales des jeunes

samedi, 24 avril, 2021 à 12:42

-(Noureddine Hazmi)-

Casablanca – Nombreux sont les programmes destinés au développement des capacités entrepreneuriales chez les jeunes, mais si certains sont réussis et efficaces, d’autres par contre sont voués à l’échec du fait probablement d’un manque de formation et d’une vision claire.

Parmi ces programmes couronnés de succès, figure «Moucharaka Mouwatina», un programme exemplaire puisqu’il s’appuie sur une série de sessions de formation, séminaires et ateliers visant à renforcer les compétences des jeunes et dont bénéficient les étudiants de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’El Jadida, afin de faciliter leur accès au marché de l’emploi ou la création de leurs propres projets.

Cette initiative vise à lever les obstacles qui se dressent devant ces étudiants, compte tenu de leur manque d’expérience et connaissances des outils de création d’une entreprise et des règles de communication afin de tisser des relations à même de les aider à créer leurs propres projets, outre la difficulté d’accès aux financements.

Le programme « Moucharaka Mouwatina » initié par un groupe d’entités nationales et internationales et dont le volet formation est assuré par la coopérative des entrepreneurs solidaires (CES), vise à appuyer les initiatives de la société civile dans les domaines de la jeunesse, de l’égalité homme-femme et de l’environnement. Il se déploie au niveau régional à travers quatre bureaux dans les régions pilotes de Casablanca-Settat, l’Oriental, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi qu’un bureau de coordination au niveau national basé à Rabat.

Depuis sa création en 2017, la CES a pu assurer l’accompagnement et la concrétisation de plusieurs projets portant sur divers domaines notamment l’artisanat, le commerce, la pêche maritime et le secteur des services, contribuant ainsi au renforcement du tissu entrepreneurial local et national.

Financé par l’Union européenne à hauteur de plus de 13 millions d’euros pour la période 2018-2020, Moucharaka Mouwatina est mené en partenariat avec le Ministère d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le parlement, le Conseil National des Droits de l’Homme, l’Institut National de Formation aux Droits Humains (Institut Driss Ben Zekri) et le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) en tant que partenaire et avec la contribution de la société civile.

Le président de la coopérative des entrepreneurs solidaires, Said Ramli, a indiqué dans une déclaration à la MAP que le programme ‘’Moucharaka Mouwatina’’ vise à renforcer les capacités des étudiants et à faciliter leur intégration professionnelle au niveau régional, ainsi qu’à soutenir les initiatives de la société civile dans les domaines de la jeunesse, de l’égalité et de l’environnement.

Afin d’accompagner les étudiants d’El Jadida, a-t-il dit, la coopérative a organisé dans le cadre de ce programme des sessions de formations thématiques ayant trait à l’entrepreneuriat, l’esprit d’entreprise et le développement des compétences personnelles.

Ces sessions de formation théoriques et pratiques ont permis aux étudiants de développer leurs compétences personnelles nécessaires à la réussite dans la vie professionnelle notamment la communication et la gestion du temps et des conflits en milieu professionnel, a-t-il souligné.

Il a relevé que les étudiants ayant bénéficié de cette formation, ont exprimé leur intérêt de mettre en place des projets dans différents domaines, notant que le commerce et le commerce électronique en particulier se taillent la part du lion, vu que les étudiants relèvent de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de cette ville et que ce domaine intéresse les jeunes en premier lieu.

Il a souligné que la coopérative des entrepreneurs solidaires continue à soutenir ces jeunes pour mettre sur pied leurs projets en organisant une série de séminaires interactifs et d’ateliers de formation au profit des étudiants de la province d’El Jadida, notant que ces efforts ont abouti à la formation d’une commission à laquelle plusieurs étudiants ont participé afin de proposer des recommandations.

Le président de la coopérative a précisé que ces formations ont abouti à l’organisation dernièrement d’une conférence au siège de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à El Jadida, afin de présenter une série de recommandations sur la promotion de la participation citoyenne des jeunes de la province d’El-Jadida, de l’esprit d’entreprise et de l’auto-emploi.

Cette conférence, a-t-il dit, s’inscrit dans le cadre du projet visant à « favoriser une démarche collaborative et participative qui permet à chacun de participer et exister dans le projet collectif de son territoire’’ lancé par la Coopérative des entrepreneurs solidaires, en partenariat avec la faculté.

Il a fait remarquer que les étudiants membres de cette commission ont passé en revue les recommandations les plus importantes, notamment la nécessité de renforcer l’adéquation entre la formation et les exigences du marché de l’emploi, d’encourager des initiatives visant à accompagner les jeunes dans la recherche d’opportunités d’emploi ainsi que la création de leurs propres projets dans un cadre solidaire et social, avec la CES comme modèle.

En ce qui concerne les projets couronnés de succès, le président de la Coopérative a mis en avant une multitude de projets réalisés dans le cadre du programme «Moucharaka Mouwatina».