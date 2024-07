Programme quotidien de distribution d’eau potable aux communes de Sbaâ Rwadi et Laâjajra et approvisionnement régulier du centre de Moulay Yacoub (ONEE)

vendredi, 12 juillet, 2024 à 13:29

Fès – Un programme quotidien de distribution d’eau potable aux communes de Sbaâ Rwadi et Laâjajra et d’approvisionnement régulier du centre de Moulay Yacoub a été mis en place par l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE)– Secteur de l’Eau.

Un communiqué de la direction régionale Centre-Nord de l’ONEE indique que cette situation est le résultat de la demande croissante en eau potable pendant la période estivale et de la diminution du niveau de la nappe phréatique dans la région en raison des années successives de la sécheresse.

La même source ajoute que des perturbations ont été enregistrées, à partir du 09 juillet 2024, dans la distribution de l’eau potable se traduisant parfois par des coupures de distribution au niveau des communes de Sbaâ Rwadi et Laâjajra et des douars avoisinants.

La même source a expliqué que pour surmonter cette situation délicate qui coïncide avec les vacances d’été, l’ONEE a réalisé un projet structurant comme solution définitive pour sécuriser, à moyen et long termes, l’approvisionnement en eau potable de la région à partir des installations de production de la ville de Fès.

Le coût total de ce projet s’élève à 50 millions de dirhams, avec la pose de 22 km de canalisations et la mise en œuvre de deux stations de pompage reliées au réseau électrique et d’un réservoir d’eau d’une capacité de 100 m3.

L’exploitation de ce projet débutera fin juillet 2024, ce qui permettra de répondre de façon normale à la demande en eau potable des communes concernées, assure l’ONEE.

Tout en les remerciant pour leur compréhension, l’ONEE informe ses clients que ses équipes oeuvrent pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable dans les meilleures conditions et appelle les différents acteurs et citoyens à rationaliser la consommation d’eau potable et à l’utiliser de manière responsable et rationnelle.