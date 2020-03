Le programme de valorisation de la Médina de Fès traduit l’intérêt royal accordé au patrimoine culturel de la ville

lundi, 2 mars, 2020 à 23:13

Fès – Le programme de valorisation des activités économiques et d’amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès (2020-2024), lancé lundi par SM le Roi Mohammed VI, renseigne sur l’intérêt royal accordé au patrimoine, aux centres culturels et aux monuments historiques de la ville, a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.

Ce programme s’inscrit en droite ligne des Hautes instructions royales visant à accorder plus d’intérêt à Fès, et plus particulièrement au patrimoine culturel, aux monuments historiques et aux centres culturels de la ville, afin de consacrer la place de la ville en tant que capitale de la culture et destination touristique, a souligné M. Abyaba dans une déclaration à la presse à cette occasion.

M. Abyaba, qui était parmi les signataires de la convention de partenariat et de financement relative à ce programme dont la cérémonie de signature a été présidée par le Souverain, a affirmé que ce programme s’inscrit également dans le cadre des projets culturels, et dans le droit fil de l’intérêt accordé au patrimoine et aux sites culturels et renforce l’image civilisationnelle de la Médina de Fès, faisant part de l’adhésion de son département à veiller à sa mise en oeuvre avec les autres partenaires.

Ce nouveau programme, qui concerne 1.197 sites, porte sur la restauration et la réhabilitation du patrimoine historique de la médina de Fès (4 sites – 13,5 MDH), la requalification et la mise à niveau des espaces urbains (9 sites – 105,55 MDH), le renforcement de l’attractivité touristique et économique de cette Cité-Musée (33 sites – 87,5 MDH), le développement des équipements sociaux de proximité (171 sites – 263,45 MDH) et le traitement du bâti menaçant ruine (980 sites – 200 MDH).

Mobilisant des investissements de l’ordre de 670 millions de dirhams (MDH), le programme témoigne de la volonté constante de SM le Roi de préserver le cachet architectural et historique de la médina de Fès et de promouvoir le rayonnement de cette Cité millénaire, inscrite en 1981 au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).