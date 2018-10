Programmes de réhabilitation des anciennes médinas: un intérêt royal particulier pour faire des villes millénaires des joyaux architecturaux, urbains et touristiques

lundi, 22 octobre, 2018 à 19:56

Marrakech – Grâce à l’intérêt particulier que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d’accorder aux programmes de réhabilitation et de mise en valeur des anciennes médinas en tant que patrimoine immatériel riche qui constitue le passé, le présent et l’avenir d’une nation, les villes millénaires du Royaume vivent, désormais, au rythme de projets structurels visant à en faire des joyaux architecturaux, urbains et touristiques de premier rang.

La politique éclairée du Souverain en matière de préservation et de valorisation des anciennes médinas pour conserver leur rayonnement est devenue un véritable levier pour mettre à niveau ces villes uniques, améliorer la vie quotidienne de leurs habitants et en faire des pôles touristiques et économiques selon une vision mêlant authenticité et modernité.

Ainsi, les programmes de réhabilitation et de valorisation des anciennes médinas de Salé, de Meknès, de Tétouan et d’Essaouira, dont la cérémonie de présentation a été présidée, lundi à Marrakech, par le Souverain, viennent s’ajouter à d’autres plans de réhabilitation réalisés dans d’autres villes du Royaume et dont les résultats sont satisfaisants.

Ces programmes donnent un nouvel élan aux efforts colossaux visant à tirer profit du potentiel économique de ces espaces urbains vitaux, notamment celui relatif aux secteurs du tourisme et de l’artisanat.

Cette nouvelle génération des anciennes médinas (Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira), dont les programmes de réhabilitation sont dotés d’une enveloppe budgétaire de 2,35 MMDH, constitue le prolongement d’un programme global qui jouit de la Haute sollicitude royale concrétisée plus particulièrement le 14 mai dernier lors d’une cérémonie présidée par SM le Roi et consacrée à la présentation des programmes de valorisation des anciennes médinas de Rabat et de Marrakech et du programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès.

Plus précisément, la capitale spirituelle du Royaume a bénéficié de la réalisation des programmes de restauration des monuments historiques et de traitement des bâtiments menaçant ruine, qui avait porté sur la restauration de 27 monuments historiques, notamment des médersas, des fondouks, des ponts, des souks, des tanneries et des bordjs.

A l’instar des villes millénaires du Royaume, Rabat a connu le lancement de multiples projets visant la restauration de remparts, de portes historiques, de mosquées et de zaouïas, la réhabilitation des fondouks traditionnels, la réalisation de terrains de proximité et d’espaces verts, outre le traitement des édifices menaçant ruine.

Pour sa part, Marrakech a connu, dans le cadre du programme «Marrakech, cité du renouveau permanent», et grâce à la Haute sollicitude dont le Souverain entoure cette ville, la réalisation de plusieurs projets qualitatifs concernant la valorisation des monuments historiques, le renforcement du système de signalisation et du réseau d’éclairage, la mise en place de plateformes interactives d’informations touristiques et l’aménagement d’espaces publics et de parkings.

A son tour, la ville de Casablanca a bénéficié de la Haute sollicitude de SM le Roi qui a ordonné d’élaborer la troisième phase du programme des habitats menaçant ruine, faisant partie intégrante du programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca pour une enveloppe globale de 300 millions de dirhams.

Élaborés conformément aux Hautes Instructions Royales, ces programmes de nouvelle génération ont pour objectifs la valorisation de ces anciennes médinas, l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants, la préservation de leur patrimoine architectural, matériel et immatériel et la promotion de leur richesse culturelle authentique.

Les visiteurs de ces villes millénaires peuvent constater la transformation notable touchant leurs installations, leurs sites et leurs infrastructures de base passant ainsi à une nouvelle étape marquée par la rénovation dans le cadre de l’authenticité.

Il s’agit là d’une concrétisation réelle d’une vision royale éclairée dont les fondements se trouvent dans la détermination du Souverain de promouvoir le capital immatériel du Royaume et faire du patrimoine civilisationnel un véritable levier pour réaliser le développement global.