Le projet de généralisation de la protection sociale s’inscrit dans une approche socio-économique globale ( Président de l’UM6SS)

vendredi, 16 avril, 2021 à 19:38

Casablanca – Le projet de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI, s’inscrit dans le cadre d’une approche socio-économique qui ne pouvait être que globale, a affirmé le président de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS), Chakib Nejjari.

Cette approche globale s’établit à travers la mise en place d’une couverture médicale, d’un investissement dans les structures de soins, des ressources humaines qualifiées et l’adhésion de tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, a précisé à la MAP M.Nejjari, notant que l’amélioration de la santé est une fin en soi et un but fondamental, mais elle a également des répercussions énormes sur le développement socio-économique du pays.

Des études avaient montré qu’un accroissement mondial de l’investissement dans la santé par rapport aux dépenses actuelles générerait un retour de six fois par rapport à l’investissement, a-t-il fait savoir. “Lorsque vous mettez un dirham dans la santé, vous en récoltez 6 pour le développement socio-économique”.

La mise en œuvre de ces directives Royales, a poursuivi le président de l’UM6SS, permettra la couverture sanitaire de l’ensemble de la population marocaine pour un accès aux services préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé, soulignant que la couverture universelle comprend 3 objectifs liés entre eux, à savoir l’accès équitable aux services de santé, leur qualité et la protection financière. “Le coût des soins ne doit pas exposer les usagers à des difficultés financières”.

Et pour réaliser ces objectifs, en plus des mécanismes financiers, les services de santé doivent être en quantité et en qualité suffisantes, a-t-il noté, relevant la nécessité de booster l’investissement dans les infrastructures de soins et parer aux difficultés liées aux ressources humaines insuffisantes, notamment dans certaines spécialités.

Et de conclure : “La cérémonie de lancement de la généralisation de la protection sociale présidée par Sa Majesté le Roi à Fès est véritablement un tournant historique dans notre pays”.