Le projet des lignes Casabusway entame les travaux de revêtement final des voiries et des carrefours dans plusieurs tronçons avancés

samedi, 5 février, 2022 à 15:49

Casablanca – Les aménagements de façade à façade le long des lignes Casabusway Bw1 et Bw2 entrent dans les tronçons les plus avancés en phase de revêtement final et de renforcement de voirie, indique la Société de développement local Casa Transport.