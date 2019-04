Le Projet de loi 63.17, un des piliers de l’arsenal juridique régissant les terres soulaliyates

mercredi, 3 avril, 2019 à 0:15

L’Ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux Nations-Unies à New York, Omar Hilale, et le Nonce Apostolique, ont transmis conjointement au Secrétaire Général de l’ONU “l’Appel d’Al-Qods”, signé le 30 mars 2019 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, et Sa Sainteté le Pape François, lors de la visite du Souverain Pontife au Maroc.