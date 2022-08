Le projet de loi cadre relatif au système national de la santé, une occasion historique pour bâtir un système plus solide

mercredi, 3 août, 2022 à 15:59

Rabat – Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb a affirmé, mercredi à Rabat, que le projet de loi cadre n° 06.22 relatif au système national de la santé est une occasion historique pour bâtir un système plus solide et équitable.