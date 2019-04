Le projet de loi relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation vise à déterminer la procédure de notification de la liste des ayants-droit

mercredi, 3 avril, 2019 à 0:03

Rabat – Le projet de loi n° 64.17 modifiant et complétant le Dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation vise essentiellement à déterminer la procédure de notification de la liste des ayants-droit après son établissement par les élus de la communauté soulaliyate, en tant que point de départ pour le transfert de propriété, a indiqué mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Présentant le projet de loi devant la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, M. Laftit a souligné que ce projet de loi octroie également au conseil de tutelle provincial la prérogative de statuer sur les recours, en harmonie avec la loi 62-17, tout en abrogeant l’article 8 du Dahir du 25 juillet 1969 concernant l’identification de la personne à laquelle est transférée la part d’une personne décédée.

Le nombre des communautés soulaliyates concernées par ce chantier s’élève à 450 communautés, alors que la superficie totale faisant l’objet de transfert de propriété est de 337.237 ha, dont 213.565 ha sont immatriculés, a-t-il précisé, notant que le nombre des ayants-droit pouvant bénéficié de cette dernière démarche est d’environ 90.185.

Selon le ministre, le Dahir du 25 juillet 1969 représente, à côté des autres textes constituant le système juridique du code des investissements agricoles, comme une mutation radicale dans la méthode de traitement des terres soulaliyates, dont la gestion était soumise au Dahir du 27 avril 1919, notamment les terres situées dans les périmètres d’irrigation dans le Royaume.

Dans ce cadre, M. Laftit a passé en revue les problématiques ayant accompagné le processus de transfert de la propriété des terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation aux membres de ces communautés, concernant en général l’établissement et la publication des listes des ayants-droit, la lenteur du rythme d’immatriculation du foncier au niveau des périmètres d’irrigation, les taxes élevés de l’immatriculation foncière, l’incapacité des ayants-droit à supporter les coûts liés à l’établissement des titres fonciers individuels et l’expansion de certaines villes et groupements résidentiels au niveau de terres concernées par le Dahir de 1969.

Le Dahir de 1969 avait pour but de faire bénéficier les ayants-droit agriculteurs d’exploitations agricoles répondant à la logique d’investissement agricole, de manière à les motiver à la stabilité et à l’amélioration de la production, a-t-il noté.