Projet national de lecture : Remise des prix aux lauréats de la 1e édition

lundi, 26 février, 2024 à 9:47

Rabat – La première édition du Projet national de lecture (2022-2023), placée sous le thème “Le Maroc, aux couleurs du savoir”, s’est clôturée, dimanche à Rabat, avec la remise des prix aux lauréats de ce concours, organisé par le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec la Fondation émiratie de la recherche scientifique.

Lors de la cérémonie de clôture, les prix ont été décernés notamment aux élèves Fatima Zahraa Lagziri, dans la catégorie “L’étudiant instruit”, et Loubna Sabbar, dans la catégorie “Le lecteur Diamond”, à l’enseignante Khadija Koussal, dans la catégorie “L’enseignant instruit”, et à l’Association marocaine pour le développement de l’éducation à Marrakech, dans la catégorie “L’établissement des Lumières”.

Dans une allocution à cette occasion, le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a indiqué que ce projet repose sur “l’acte de lire” en arabe et en amazigh et vise à contribuer à la prise de conscience de l’importance de la lecture, et à l’ancrage de l’esprit patriotique et du sentiment d’appartenance, à travers la consolidation des valeurs nationales et humaines à même de réaliser une renaissance éducative en matière d’apprentissage des langues et d’élargissement de la culture générale.

Convaincue de la grande importance de la lecture dans ses dimensions cognitive, culturelle, éducative et civilisationnelle, le ministère œuvre, dans le cadre de sa feuille de route de la réforme, à la mise en œuvre d’une série de mesures et de programmes liés à l’acte de lire, dont l’adoption d’un modèle pédagogique qui accorde de l’importance à la lecture dans le processus d’apprentissage, la programmation d’activités quotidiennes de lecture de 10 minutes dans l’emploi du temps du cycle primaire, en plus de la mise à disposition des établissements scolaires d’un nombre de livres à cet effet, a-t-il affirmé.

Le ministère renforce les activités parascolaires en vue de faire de l’acte de lire l’un des piliers fondamentaux de la consolidation des connaissances, de la maitrise des langues et du développement des compétences de la vie courante, a poursuivi le ministre, notant qu’il veille également à l’organisation de concours nationaux, et à la participation aux manifestations internationales aspirant à enraciner l’activité de la lecture et à renforcer sa présence en milieu scolaire.

À cet égard, le ministère a distribué de plus de 1,5 million de livres à toutes les écoles primaires au cours de la dernière année scolaire, a fait observer M. Benmoussa, notant que dans le cadre du projet des écoles pionnières, les salles de classe des écoles primaires ont été équipées de bibliothèques spéciales dotées d’un nombre important de livres, afin que les élèves lisent régulièrement. Et un total de 777 documents ont été acquis à partir des bibliothèques et 353 coins de lecture ont été équipés.

Dans le même élan, les établissements scolaires du cycle collégial et secondaire ont été équipés d’espaces polyvalents, consacrés notamment aux bibliothèques ainsi qu’aux activités artistiques et numériques, a-t-il poursuivi.

Après avoir rappelé la signature d’une convention-cadre de partenariat et de coopération dans le domaine de la promotion de la lecture en milieu scolaire avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, en marge du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) en juin dernier, M. Benmoussa a expliqué que cette convention aspire à intégrer la composante culturelle dans le système éducatif et à améliorer l’accès à la culture, en enrichissant le capital documentaire des bibliothèques scolaires et des bibliothèques des centres d’épanouissement artistique et littéraire, en développant des programmes d’animation culturelle axés sur la lecture, en plus de l’appui de la formation des cadres éducatifs et administratifs du ministère dans le domaine de la gestion des bibliothèques et l’animation culturelle.

Pour sa part, la présidente de la Fondation de la recherche scientifique aux Emirats Arabes Unis, Najla Seif Al Shamsi a estimé que ce projet vise à faire de l’espoir une réalité concrète, qualifiant le Maroc de “bastion de valeurs et de la sagesse et berceau des arts”.

Après avoir félicité les vainqueurs des compétitions de la 1e édition du Projet national de lecture (2022-2023), Mme Al Shamsi a souligné que la culture est un pur produit des civilisations successives qui ont ajouté “une touche inspirante à l’humanité”, saluant à cet effet, les bonnes conditions dans lesquelles se sont déroulées les compétitions, ainsi que le haut niveau des participants.

Le Projet national de lecture s’articule autour de quatre compétitions, à savoir “l’Etudiant instruit” pour les élèves des écoles, tous cycles et niveaux confondus, qui lisent des livres et les résument selon des normes spécifiques, “Le lecteur Diamond” pour les étudiants de l’enseignement supérieur.

La troisième compétition concerne la catégorie “L’enseignant instruit” pour les enseignants dotés de compétences professionnelles et de la conviction que la lecture est la voie idoine pour la construction de la personnalité de l’élève et de l’enseignant, tandis que la quatrième catégorie concerne “L’établissement des Lumières” consacrée à la compétition entre les établissements sociétaux en appui aux objectifs du Projet national de lecture selon des normes spécifiques, qui soumettent des projets culturels basés sur des fondements scientifiques.