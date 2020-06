Prolongation de l’état d’urgence sanitaire : La toile marocaine dans tous ses états !

vendredi, 12 juin, 2020 à 13:23

– Par : Najlae El Ouazzani-

Rabat – Après les nombreuses rumeurs qui ont envahi la toile et les moult interrogations des Marocains par rapport à la possibilité de prolonger ou pas le confinement et l’état d’urgence sanitaire dans le pays, le gouvernement marocain s’est enfin prononcé, le mardi 09 juin, à moins de 24 heures du terme de la deuxième prolongation de l’état d’urgence et du confinement sanitaires.

Le conseil de gouvernement a annoncé un assouplissement des mesures de restriction et la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans l’ensemble du territoire national, du mercredi 10 juin à 18h00 jusqu’au vendredi 10 juillet 2020 à 18h00, afin de faire face à la propagation de la Covid-19.

En vertu de ce plan d’allègement des restrictions liées à l’état de confinement sanitaire, les préfectures et provinces du Royaume ont été classées en zones 1 et 2 selon les critères fixés par les autorités sanitaires. Cette mesure a non seulement eu pour effets de diviser le pays en deux zones mais elle a aussi polarisé les réactions des internautes.

Depuis l’annonce du gouvernement, la toile marocaine est dans tous ses états. Les internautes marocains se lâchent et ne manquent pas d’ingéniosité pour partager leurs points de vue. Place à la dichotomie pour/contre !

Ainsi, plusieurs internautes n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement d’une manière ludique, ironique mais parfois offensive. Il y’en a aussi ceux qui se posent un tas de questions, en l’occurrence, la différence entre l’état d’urgence sanitaire et le confinement.

“Bonjour si quelqu’un comprend la différence entre la reconduction d’état d’urgence et le déconfinement progressif, un éclairage serait le bienvenu merci !”, commente un internaute. “L’état d’urgence sanitaire est prolongé et pour le confinement c’est toujours pareil?”, s’interroge un deuxième.

Par ailleurs, la décision du gouvernement a fortement alimenté les débats sur les réseaux sociaux marocains. Plusieurs discussions et échanges ont vu le jour sous de multiples publications. Usant de leurs connaissances et de leur habilité à argumenter, les internautes enflamment les “fils” des réseaux sociaux pour exprimer leurs opinions. L’occasion est également propice pour vaincre l’ennui, briser la monotonie du confinement et créer des débats qui peuvent durer des heures.

Mais les internautes qui se sont accaparés la part du lion sont ceux qui ont choisi d’apporter une touche humoristique à la situation. Ce genre de conjoncture est toujours une occasion pour les esprits les plus créatifs de mettre en avant leur “œuvres” et leur capacité à faire rire et à attirer le plus d’engagement sur les réseaux sociaux. Peut-être que c’est l’opportunité pour faire le buzz.

Ils ont recours à des “mèmes”, à des trolls ou à des comiques qui touchent à tous les domaines proposant ainsi un remède en ces temps de troubles. L’une des blagues qui a été la plus partagée sur les réseaux sociaux ces derniers jours est celle qui réduit la différence entre le confinement et l’état d’urgence sanitaire à celle entre le persil et la coriandre. Un autre comique, qui considère que la zone 1 a réussi l’examen du confinement et que la zone 2 devra passer la session du rattrapage, a beaucoup plu. Les “mèmes” qui créent un genre de rivalité, de jalousie et de concurrence entre les deux zones ont eu leur part de succès. La liste reste longue et les dérisions ne manquent guère.

Depuis le début de cette crise sanitaire, les réactions, les commentaires, les critiques et les contestations n’ont pas manqué sur les réseaux sociaux marocains. Et cela semble se poursuivre pendant un bon moment. Mais le plus important est de respecter les gestes barrières et suivre les consignes des autorités pour le bien commun de tout un peuple.