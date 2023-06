La promotion du savoir demeure le meilleur investissement pour les générations montantes (Mme Hayar)

lundi, 5 juin, 2023 à 16:50

Rabat – La promotion du savoir demeure le meilleur investissement pour les générations montantes, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Awatif Hayar.

Dans une déclaration à la presse au Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL), en marge d’une rencontre organisée par le ministère avec les enfants du Complexe socio-éducatif Sala Al Jadida, Mme Hayar a mis en avant la prépondérance de la connaissance et sa continuité et transmissibilité à travers les générations.

Et de relever que le ministère œuvre pour un encadrement de qualité des institutions de protection sociale, en partenariat avec les associations de la société civile, en vue de sensibiliser à l’importance de la lecture, soulignant, à cet égard, que le SIEL offre l’opportunité aux enfants de visiter les différents stands afin de mieux se familiariser avec la lecture.

Dans ce sens, elle a indiqué que le ministère œuvre pour que les associations de la société civile sensibilisent au mieux les familles à l’importance de la lecture pour une éducation sociale saine.

Mme Hayar a également mis l’accent sur l’importance de l’investissement du secteur privé dans ce domaine à travers la conclusion de partenariats en vue d’atteindre les objectifs escomptés.

Cette rencontre a été ponctuée par des chansons et la présentation d’une pièce théâtrale sur la dépendance à la toile et aux médias sociaux. De même, une vidéo explicative des services fournis par le Complexe socio-éducatif Sala Al Jadida a été projetée au grand plaisir de l’assistance.

Au programme de participation du ministère au SIEL (du 01 au 11 juin) figurent notamment une série de réunions interactives et de présentations relatives essentiellement à la solidarité, l’insertion sociale et la famille.

Cette participation au 28e SIEL sera couronnée par la remise du Prix du stand le plus accessible aux personnes en situation de handicap.