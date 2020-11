Promotion de l’enseignement de qualité : M. Amzazi visite à Safi une série d’établissements scolaires

vendredi, 20 novembre, 2020 à 23:38

Safi – Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Said Amzazi, a visité, vendredi à Safi, une série d’établissements scolaires et ce, dans le cadre des efforts menés en vue de la promotion d’un enseignement de qualité.

Dans ce cadre, le ministre et la délégation l’accompagnant s’est rendu au Lycée secondaire qualifiant Hassan II, qui représente un modèle au niveau des programmes et projets adoptés en vue de la promotion d’une enseignement et un apprentissage basés sur la qualité et l’excellence.

Au niveau national, ce Lycée figure parmi les établissements scolaires abritant des filières scolaires intégrées “sport-étude”. Le but étant de permettre aux élèves passionnés de sports de concilier leurs études et leur passion, de manière à ce qu’ils puissent se projeter dans une carrière sportive sans abandonner leurs études.

Cette filière permet aux élèves qui y sont inscrits de décrocher un baccalauréat “Education Physique”, rappelle-t-on.

Toutefois, et afin de s’inscrire à ce cursus, le postulant doit être déjà inscrit dans une association sportive, car ce sont les clubs et les associations sportives qui sélectionneront les élèves qui bénéficieront d’une formation dans le cadre de cette filière.

Cet établissement scolaire a aussi la particularité d’avoir adopté le programme “d’appui à la promotion de la tolérance, du civisme et de la citoyenneté en milieu scolaire et à la prévention des comportements à risques” (APT2C).

Fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, la Rabita Mohammadia des Oulémas, et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ce projet a pour objectif de renforcer le rôle de la vie scolaire dans la promotion d’une société plus tolérante et ce, à travers la diffusion des valeurs de civisme et de citoyenneté auprès des jeunes.

Le lycée secondaire qualifiant Hassan II a été également sélectionné au niveau de la région Marrakech-Safi parmi les établissements scolaires où, a été implémenté le projet “Education secondaire” visant à promouvoir l’employabilité des jeunes, à travers l’amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes d’enseignement secondaire et la garantie de l’accès équitable à cet enseignement.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du 2ème programme de coopération “Compact II”, conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis, représenté par le Millennium Challenge Corporation (MCC).

Doté d’un budget de 111,4 millions de dollars US, il a pour objectifs d’améliorer la qualité et la pertinence des programmes de l’enseignement secondaire (collèges et lycées) et de garantir l’équité d’accès à cet enseignement.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Amzazi a “mis en relief la singularité et la qualité des installations sportives de cet établissement scolaire, qui représente un modèle puisqu’il abrite des projets pilotes, dont certains ont été lancés devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.

Cet établissement scolaire, a-t-il enchainé, offre toutes les conditions propices à l’apprentissage, faisant remarquer que ce lycée a noué une relation solide avec les ligues sportives de la province, ce qui aura un impact positif sur l’apprentissage des élèves.

Le lycée a adopté aussi un certain nombre de programmes et projets visant le renforcement des soft skills entre autres, a-t-il ajouté.

Par la suite, M. Amzazi, qui a été accompagné notamment du gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane, le directeur de l’AREF Marrakech-Safi, Moulay Ahmed Karimi et le directeur provincial de l’éducation nationale à Safi, Mohamed Zemhar, a procédé à l’inauguration du lycée secondaire qualifiant “Lamaâchate” à la commune rurale éponyme, réalisée pour un coût global de plus de 13,1 millions de DH.

Financé par l’AREF Marrakech-Safi, cet établissement secondaire vient élargir l’offre de l’enseignement secondaire qualifiant dans la province de Safi et lutter contre la déperdition scolaire, notamment en milieu rural.

Etendu sur 14.000 m2, cet établissement scolaire comprend 09 classes d’enseignement général, 4 classes d’enseignement scientifique, 2 classes d’enseignement spécial, une salle d’informatique, une salle multimédia, 7 bureaux administratifs, une salle dédiée aux enseignants, 4 logements de fonction, un internat d’une capacité de 120 lits, des vestiaires et des terrains sportifs.

Au terme de cette visite de travail à la province de Safi, M. Amzazi a visité l’école primaire Sidi Hssain située dans la commune rurale Lamaâchate.