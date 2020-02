Protection des données: La CNDP, la CDAI et la Fondation Tamkine unissent leurs efforts

vendredi, 28 février, 2020 à 12:51

Rabat – La Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP), la Commission du droit d’accès à l’information (CDAI) et la Fondation Tamkine pour l’excellence et la créativité ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat portant sur la coordination des efforts en matière de protection des données à caractère personnel et d’accès à l’information.

Cette convention de partenariat a été signée par le président de la CNDP et de la CDAI, Omar Seghrouchni et le président de la Fondation Tamkine pour l’excellence et la créativité, Abdelilah Kadili.

S’exprimant à cette occasion, M. Seghrouchni a indiqué que cette convention va permettre d’unir les efforts avec la Fondation Tamkine à travers l’utilisation de ses assises et de sa présence territoriale afin de contribuer à faire connaître et à sensibiliser les citoyens, en particulier les jeunes, à deux droits fondamentaux : le droit de la protection des données à caractère personnel porté par la loi 09-08 et le droit d’accès à l’information porté par la loi 31-13.

L’intérêt de travailler avec une fondation comme Tamkine émane de son engagement citoyen et de ses messages adressés aux jeunes via des outils et des canaux modernes, a relevé M. Seghrouchni, notant que cela est fondamental pour la CNDP et la CDAI afin d’avancer dans leurs missions.

De son côté, M. Kadili a relevé dans une déclaration à la MAP que cette rencontre avec la Fondation Tamkine est fondamentale d’autant plus qu’il s’agit d’une organisation citoyenne moyennant 8 programmes qui concrétisent le fait que l’éducation est la deuxième priorité nationale.

“Nous sommes convaincus du rôle important de la CNCP au niveau national et dans ses relations à l’international en vue d’assurer un contrôle rigoureux d’utilisation et de protection des données personnelles”, a-t-il dit.

Il a en outre relevé que la Fondation Tamkine brasse énormément d’informations. “Il était naturel donc pour nous de venir s’instruire auprès de l’autorité chargée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de cette activité des moyens et des perspectives de travail commun”, a expliqué M. Kadili.

La Fondation entretient une relation partenariale avec tous les intervenants en matière d’éducation, a-t-il fait savoir, relevant qu’elle porte le message de la CNDP, en particulier auprès des jeunes et des petits.

“Nous nous proposons d’être une sorte de conduite de ce qui se fait, des mesures qui sont prises et des mesures à prendre”, puisque “notre jeunesse pratique les réseaux sociaux, il est normal que ceci soit pratiqué avec circonspection, et surtout avec information et connaissance”, a-t-il enchaîné.

La Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP) est l’organe marocain chargé de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites, légaux et qu’ils ne portent pas atteinte à la vie privée et aux libertés et droits fondamentaux de l’Homme.

La Fondation Tamkine pour l’excellence et la créativité, a pour missions de défendre le droit universel d’accès à une éducation de qualité, de soutenir l’amélioration qualitative et quantitative des résultats des élèves, des étudiants, des enseignants et de l’administration pédagogique ainsi que de mobiliser les différents acteurs de l’enseignement afin d’œuvrer à la réussite de tous les projets de développement du système éducatif.