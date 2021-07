Protection de l’environnement: signature à Rabat d’une convention entre le département de l’Environnement et le CNESTEN

lundi, 19 juillet, 2021 à 13:23

Rabat – Une convention de partenariat portant sur la protection de l’environnement a été signée, lundi à Rabat, entre le département de l’Environnement relevant du Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement et le Centre National de l’Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN).