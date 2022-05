Province de Benslimane: 161 projets réalisés dans le cadre de l’INDH

dimanche, 22 mai, 2022 à 8:38

Benslimane – Un total de 161 projets a été réalisé au niveau de la province de Benslimane dans le cadre de la phase III de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), pour une enveloppe budgétaire de 70.706.835 dirhams, et une contribution de l’initiative à hauteur de 53.964.045 dirhams.

Selon des données officielles de la division de l’action sociale de la préfecture de Benslimane, le nombre de projets réalisés dans le cadre du premier programme relatif au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base a atteint 11 projets pour un coût total de plus de 5,522 MDH.

Ces projets, qui ont bénéficié à 17.103 personnes, concernent les secteurs de l’eau potable, de l’éducation et de la santé.

D’après la même source, 41 projets ont été réalisés dans le cadre du deuxième programme relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, pour un montant de 12,148 MDH, couvert en totalité par l’INDH.

Ces projets, qui ont bénéficié à 3.186 personnes, concernent les personnes en situation de handicap, les femmes en situation de grande précarité, les enfants abandonnés, les enfants de la rue, les jeunes sans abri, les personnes âgées, les malades mentaux, les mendiants, les vagabonds et les toxicomanes.

Pour ce qui est du troisième programme relatif à l’amélioration du revenu et à l’inclusion économique des jeunes, 26 projets ont été réalisés pour une enveloppe budgétaire estimée à 7,270 MDH, pour un apport de l’initiative de 4,144 MDH.

Ces investissements concernent le soutien à l’entrepreneuriat des jeunes, la promotion de l’économie sociale et solidaire, ainsi que l’appui à l’emploi.

S’agissant du quatrième programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes, le nombre de projets réalisés a atteint 80 projets pour un coût total de 45,764 MDH, dont l’initiative a contribué à hauteur de 32.147 MDH.

Les dits-projets, qui ont bénéficié à 101.582 personnes, concernent les domaines de la santé et de la nutrition maternelle et infantile, de l’enseignement préscolaire et de l’épanouissement et la réussite scolaire.

Les secteurs concernés par ces projets sont l’éducation, qui a vu la réalisation de 79 projets pour un investissement de 35,742 MDH, auquel l’initiative a contribué à hauteur de 33,742 MDH, et le secteur de la santé avec 11 projets pour un investissement de 15,390 MDH, auquel l’initiative a contribué à hauteur de 3,742 MDH.

De son côté, le secteur des personnes en situation difficile a connu la réalisation de 41 projets pour un investissement de 12,148 MDH, auquel l’initiative a contribué à hauteur de 12,148 MDH, tandis que le secteur agricole a vu la réalisation de 11 projets pour une enveloppe budgétaire de 3,543 MDH, avec la contribution de l’initiative à hauteur de 1,989 MDH.

Quant au secteur forestier, 3 projets ont été réalisés pour un investissement de 1,213 MDH, auquel l’initiative a contribué à hauteur de 713.000 DH.

D’autre part, 14 projets ont été octroyés au secteur d’appui à l’entrepreneuriat pour un investissement financier de 2,393 MDH, auquel l’initiative a contribué à hauteur de 1,342 MDH.

Pour sa part, le secteur de l’artisanat s’est vu octroyé un seul projet pour un investissement financier de 120.000 DH, avec une contribution de l’initiative à hauteur de 100.000 DH.

Par ailleurs, le secteur de l’eau qui a obtenu un seul projet pour un investissement de 154.000 DH auquel l’initiative a contribué à hauteur de 154.000 DH.