Province de Benslimane : Des Projets de développement pour renforcer l’infrastructure routière et les réseaux d’eau et d’électricité

mardi, 27 avril, 2021 à 22:37

Le Maroc a été logé dans le groupe C de la Coupe Arabe de la FIFA (Qatar 2021) aux côtés de l’Arabie Saoudite et des vainqueurs des matches barrages Jordanie-Soudan du Sud et Palestine-Comores, selon le tirage au sort de cette compétition qui s’est déroulé mardi à Doha.