Province de Benslimane : Trente coopératives féminines bénéficient du soutien agissant de l’INDH

vendredi, 25 octobre, 2024 à 15:06

Benslimane – Grâce à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), trente coopératives féminines basées à Benslimane ont pu développer leurs activités socio-économiques, parvenant de fil en aiguille à améliorer leur condition et assurer leur autonomie.

Ce constat a été relevé lors d’une visite de terrain effectuée jeudi, à l’occasion de la journée internationale des femmes rurales, par le Comité provincial du développement humain à la coopérative agricole “Oum Rihab” animée telle une ruche par cinq femmes qui s’activent dans le domaine de l’apiculture, à l’appui de techniques et d’équipements modernes et ce, dans l’objectif de tirer vers le haut le rendement.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service “Amélioration du revenu et inclusion sociale” à la Division de l’action sociale à la préfecture de la province de Benslimane, Fouad Hassani, a indiqué que cette visite est l’occasion de mettre en lumière le rôle majeur de la femme rurale dans la promotion du développement socio-économique, la sécurité alimentaire ainsi que la préservation de la biodiversité.

“La célébration le 15 octobre de chaque année de la journée internationale des femmes rurales est l’occasion de relever l’importance du rôle de l’INDH en faveur de l’amélioration de la situation socio-économique des femmes rurales précarisées”, a-t-il souligné.

Et de noter que l’INDH contribue à l’amélioration des compétences des femmes rurales dans la gestion des projets, à leur sensibilisation au sujet de leurs droits, au soutien des activités génératrices de revenu dans le cadre de la promotion de l’économie sociale et solidaire et aussi de partenariats avec les secteurs public et privé.

Les chiffres sont parlants : 150 femmes sont parvenues à créer 30 coopératives à Benslimane grâce à un financement de l’INDH de l’ordre d’environ 4 millions de dirhams.

Des coopératives féminines actives principalement dans les domaines de l’apiculture, l’aviculture et le tourisme rural et qui représentent 39% des projets financés par la l’INDH durant la période 2019-2024, au total 77 projets.

Khadija El Azaouzi qui dirige la coopérative “Oum Rihab” basée au douar El Bssassla (Commune Ziaida) a confié à la MAP que son activité ne se cantonne pas aujourd’hui à l’apiculture mais englobe aussi d’autres produits de terroir, entre autres, le couscous et le beurre rance (Smen) et ce, grâce aux équipements offerts par l’INDH, permettant aux cinq membres de la coopérative en situation de handicap de s’affranchir de la pauvreté.

Le coût de cette coopérative est de 150.000 dirhams dont 90.000 dirhams apportés par l’INDH, outre des équipements et le local d’une valeur de 30.000 dirhams et une autre contribution financière de 30.000 dirhams. A cela s’ajoutent l’assistance technique et l’accompagnement managérial fournis par la Direction provinciale de l’agriculture.