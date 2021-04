Province de Berkane : Une caravane pour promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes

vendredi, 16 avril, 2021 à 14:54

Tafoughalt (Province de Berkane) – Une caravane pour la promotion de l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes sillonne, tout au long du mois sacré du Ramadan, les communes de la province de Berkane, avec pour thème «Initiative, innovation et développement».

Organisée en partenariat entre l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et la direction provinciale de la Jeunesse et des sports de Berkane, cette caravane vise à encourager les jeunes, notamment dans le monde rural, à créer leurs propres entreprises et développer des idées innovantes d’entreprenariat, et ce à travers des sessions de formation dans le domaine de l’entrepreneuriat.

La caravane, qui s’est arrêtée mercredi et jeudi à Tafoughalt, entend favoriser la création de petites entreprises réussies, renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes et soutenir l’investissement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, en mettant l’accent sur la création de valeur ajoutée à partir des produits de terroir.

Dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP (M24), le directeur provincial du secteur de la Jeunesse et des sports de Berkane, Abdelhak Zouagh, a indiqué que cette caravane s’inscrit dans le cadre d’un programme d’action conjoint avec l’INDH, et cible les jeunes âgés de 18 à 40 ans dans 16 communes territoriale de la province de Berkane, ajoutant que cette caravane doit bénéficier à plus de 350 jeunes, issus notamment du monde rural.

L’objectif principal est de consacrer l’esprit d’initiative et d’entrepreneuriat chez les jeunes, suivant une démarche de proximité, a-t-il expliqué, notant que cette caravane intervient dans le sillage d’une série de formations et d’activités visant à accompagner les jeunes dans la recherche d’opportunités d’entrepreneuriat et d’emploi et soutenir les initiatives d’auto-emploi.

La caravane met l’accent, dans ce cadre, sur le renforcement des compétences personnelles et les Soft-Skills, a souligné M. Zouagh, ajoutant que la direction provinciale de la Jeunesse et des sports s’attèle, en collaboration avec l’INDH, au renforcement des compétences des jeunes dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels et sportifs.

De son côté, Siham Lazâar, cheffe du service d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes à la préfecture de la province de Berkane, a indiqué que cette caravane fait partie des efforts menés en matière d’amélioration du revenu des jeunes et leur inclusion dans le cycle économique, dans le cadre de la 3ème phase de l’INDH.

Cette caravane se déploie sur l’ensemble du territoire de la province de Berkane et porte sur des ateliers de formation axés notamment sur l’esprit de l’entrepreneuriat, le processus de création de l’entreprise, les stratégies de commercialisation et le développement personnel des porteurs de projets, a-t-elle précisé.