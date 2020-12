Province de Chefchaouen: 63 projets pour plus de 122 MDH réalisés dans le cadre de l’INDH en 2019-2020

vendredi, 18 décembre, 2020 à 16:02

Chefchaouen – Un total de 63 projets d’un montant global de plus de 122,64 millions de dirhams (MDH) ont été réalisés, durant la période 2019-2020, dans le cadre de la 3è phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la province de Chefchaouen.

Ces projets, financés entièrement par l’INDH, s’inscrivent dans le cadre des quatre programmes de la phase III de l’INDH, à savoir le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, l’accompagnement des personnes en situation de précarité, l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, et impulsion du capital humain des générations montantes, selon les données de la division de l’action sociale de la préfecture de la province de Chefchaouen.

Ainsi, 13 projets ont été réalisés, durant la période 2019-2020, dans le sillage du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base avec un investissement global de près de 23,46 MDH, 16 projets concernent le programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité (plus de 12,39 MDH), 11 projets sont relatifs au programme d’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes (10,8 MDH) et 23 projets portent sur le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes (plus de 75,99 MDH).

Dans une déclaration à la MAP, khalid El Fizazi, chargé du service de l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes à la préfecture de Chefchaouen, a souligné que l’INDH, lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2005, oeuvre pour la mise en oeuvre de projets concernant des secteurs vitaux au niveau de la province de Chefchaouen.

M. El Fizazi a, dans ce cadre, relevé que la province souffre de déficits dans certains secteurs, en l’occurrence la santé, l’éducation, les infrastructures routières, l’eau et l’électricité …, notant que l’INDH, dans le cadre de ses 1ère et 2è phases, avait pour objectif de combler les déficits enregistrés, à travers la réalisation de plus de 760 projets et actions au niveau de la province durant la période 2005-2015, avec un investissement global d’environ 518,70 MDH, dont plus de 234,06 MDH comme contribution de l’INDH.

La phase III de l’INDH (2019-2023) a été conçue selon une nouvelle philosophie, recentrée sur le développement et l’épanouissement du capital humain, visant à consolider les acquis enregistrés dans les phases antérieures de l’Initiative, et ce conformément à la dynamique enclenchée, a-t-il rappelé, notant que l’appui à la généralisation du préscolaire est l’un des axes fondamentaux du 4è programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes, ce qui a permis de mettre en place plus de 100 unités préscolaires au niveau de la province de Chefchaouen.

A cela s’ajoute la réalisation de plusieurs projets visant à promouvoir la condition de la femme, dont ceux liés à la réhabilitation et l’équipement de plusieurs centres d’accueil des femmes, notamment celles enceintes, a-t-il fait savoir, mettant l’accent sur l’intervention d’urgence de l’INDH pour réduire l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur les conditions de vie de la population de la province, à travers le soutien direct aux familles démunies, via la distribution de kits alimentaires et de produits d’hygiène, ainsi que l’appui financier aux associations chargées de la gestion des centres d’accueil.

Parmi les projets soutenus dans le cadre de la phase III de l’INDH au niveau de la province de Chefchaouen figure la coopérative Al Ahd Al Jadid de menuiserie, qui vise notamment à améliorer la situation socio-économique des artisans et à créer des emplois pour les jeunes de la région qui souhaitent développer une carrière dans la menuiserie.

Lancé en novembre dernier, ce projet a nécessité une enveloppe budgétaire de 262.879 dirhams, dont 183.984 dirhams mobilisés par l’INDH pour l’acquisition des équipements et du matériel en faveur de la coopérative.

Approché par la MAP, le président de la coopérative, Azeddine Benkbire, a tenu à exprimer sa reconnaissance envers l’INDH qui l’a aidé à concrétiser son rêve de lancer son projet, lui permettant de tirer pleinement profit de son savoir-faire et des capacités de création et d’innovation de ses collaborateurs, ainsi que de promouvoir l’authenticité et la beauté de l’artisanat marocain.

“Grâce au soutien de l’INDH, j’ai pu lancer mon projet et mettre en pratique mon savoir-faire dans ce domaine”, a dit M. Benkbire, notant que la coopérative, qui compte aujourd’hui six adhérents, s’emploie à réaliser des produits de l’artisanat originaux et de qualité, à même de préserver le patrimoine artisanal marocain et de développer ce métier de manière à répondre aux goûts des consommateurs.

Ce menuisier talentueux a indiqué qu’il aspire à développer son projet, voire même contribuer à la création d’une Maison de l’artisanat, le but étant de conserver et de mettre en valeur le patrimoine artisanal authentique de Chefchaouen.