La province de Chichaoua indemne de tout cas confirmé du Covid-19 (DPS)

jeudi, 14 mai, 2020 à 22:12

Chichaoua- La province de Chichaoua est devenue indemne de tout cas de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) et ce, suite à la rémission de quatre patients qui ont quitté, jeudi, l’hôpital provincial Mohammed VI.

Il s’agit de 3 femmes et d’un homme, âgés entre 9 et 77 ans, définitivement guéris après que les tests médicaux et cliniques effectués se sont révélés négatifs, portant ainsi à 23 le nombre des cas de rémissions au niveau de la province.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la santé à Chichaoua, Mohamed El Mouss, a indiqué que la durée d’hospitalisation des quatre patients dans le pavillon dédié aux cas atteints du Covid-19 de l’hôpital provincial, variait entre 20 et 30 jours.

Il a ajouté que l’état de santé des patients rétablis était “stable” durant la période d’hospitalisation, relevant qu’ils ont manifesté, au début, de légers symptômes et ne souffraient pas de complications ou de maladies chroniques.

M. El Mouss a précisé que les cas guéris ont bien réagi au protocole de traitement adopté par le ministère de la santé, notant qu’ils vont passer 14 jours supplémentaires en isolement sanitaire dans l’une des résidences réservées à la convalescence dans la ville.

Le responsable provincial a, d’autre part, attribué la hausse notable des cas de guérison dans la province aux efforts “constants” déployés par les staffs médical, infirmier et administratif de l’hôpital, ainsi qu’à la contribution “précieuse” de la préfecture de la province qui veille au suivi quotidien des cas.

Il a, en outre, affirmé que la cellule de veille poursuivra le contrôle de la situation épidémiologique au niveau de la province et la détection de tout cas suspect, outre le dépistage et la réalisation des tests et analyses médicales au profit des employés au sein des unités industrielles pour s’assurer qu’ils ne sont pas infectés par le Covid-19.

Il a, par ailleurs, appelé la population de la province au respect strict des mesures de confinement sanitaire, notamment la distanciation sociale et le port des masques de protection, en tant que mesures préventives pour endiguer la propagation de la pandémie.

A rappeler que le nombre total des infections au Covid-19 au niveau de la province de Chichaoua a atteint 24 cas, dont 23 rémissions et un seul décès.