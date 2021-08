Province de Chichaoua: sept personnes tuées et 21 autres blessées dans un accident de la route (autorités locales)

jeudi, 12 août, 2021 à 20:43

Le Fonds des Nations-Unies pour la Population (UNFPA) a lancé, jeudi à Rabat, le Groupe d’innovation pour la jeunesse au Maroc, visant à améliorer les conditions de vie de la jeunesse marocaine et à faire émerger des solutions innovantes par et pour les jeunes, à l’aide de méthodes participatives et inclusives.