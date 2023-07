Province de Chichaoua: Trois morts et 25 blessés dans un accident sur l’autoroute Marrakech-Agadir (autorités locales)

dimanche, 9 juillet, 2023 à 20:16

Rabat – Trois personnes sont mortes et 25 autres ont été blessées, dont 5 sont en état critique, dans un accident survenu dimanche sur l’autoroute Marrakech-Agadir, au niveau du Douar “Draa”, commune Anfifa, cercle d’Iminetanout, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Chichaoua.

L’accident s’est produit lorsqu’un autocar de transport de voyageurs se dirigeant vers Agadir est entré en collision avec un camion de transport de marchandises circulant dans le même sens, précise-t-on de même source.

Sitôt informés de l’accident, les autorités locales, les unités de la Gendarmerie en plus des services de la protection civile se sont rendus sur le lieu du drame pour assurer l’intervention, apporter les premiers secours aux blessées et les évacuer par des ambulances de la Protection civile et des collectivités territoriales vers les hôpitaux de la région.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie sous l’autorité du parquet général compétent pour déterminer les circonstances de ce drame routier, conclut la même source.