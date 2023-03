Province de Chtouka Ait Baha: M.Sadiki s’informe des composantes du programme de développement des zones de montagne

samedi, 11 mars, 2023 à 15:50

Commune d’Aït Baha (Province de Chtouka Ait Baha) )-Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki s’est enquis samedi, au niveau de la commune territoriale d’Aït Baha, des composantes du programme de développement des zones de montagne dans le cercle d’Ait Baha (Province de Chtouka Ait Baha).

D’un montant global de 121 Millions de DHS, ce programme qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green, vise la qualification et le développement des zones du projet à travers des programmes de développement des filières agricoles végétales et animales notamment l’olivier, le caroubier, le cactus et l’élevage.

Il comprend également l’aménagement hydro-agricole, la construction et la réhabilitation des pistes et routes rurales, l’équipement et la création de points d’eau ainsi que le développement des oasis.

Au niveau de la ville d’Ait Baha, le ministre a présidé la cérémonie de signature d’un protocole d’accord pour la contribution au financement des programmes de développement de la province de Chtouka Ait Baha entre le Ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le Conseil de la région de Souss-Massa, la Chambre Régionale d’Agriculture de Souss-Massa et le conseil provincial de Chtouka Ait Baha.

Ce protocole s’inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030 et vise à contribuer à l’émergence d’une classe moyenne agricole, à l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles, à contribuer à la formation d’une nouvelle génération d’organisations professionnelles agricoles efficaces et modernes, la mise en place d’une nouvelle génération de dispositifs d’accompagnement et le renforcement des filières de production de la province.

Il s’agit également d’améliorer le niveau de valorisation des produits agricoles, de développer des canaux de distribution efficaces grâce à la modernisation des marchés de gros et hebdomadaires, d’améliorer la qualité des produits et de mettre en place une agriculture résiliente face aux changements climatiques.

Lors de cette visite, M. Sadiki était accompagné du Wali de la région Souss-Massa, du secrétaire général de la province de Chtouka Ait Baha, du président du Conseil de la région Souss-Massa et du président de la Chambre d’Agriculture de Souss-Massa.