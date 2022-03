Province d’Al Hoceima: Des mesures exceptionnelles pour atténuer les effets du retard des précipitations

mercredi, 2 mars, 2022 à 21:42

Propos recueillis par: Azzelarab MOUMENI

Al Hoceima – La Direction provinciale de l’Agriculture d’Al Hoceima a pris une série de mesures pour mettre en oeuvre le programme exceptionnel, élaboré par le gouvernement, conformément aux Hautes instructions royales, pour atténuer les effets du retard des précipitations et alléger leur impact sur l’activité agricole de la région.

La directrice provinciale de l’Agriculture d’Al Hoceima, Sara Amlou, a souligné que la province a enregistré un retard de précipitations, dont le niveau a atteint 93 mm, soit un déficit de 52% par rapport à une année normale, ce qui a affecté négativement les pâturages et les cultures d’automne, notamment les céréales et les légumineuses (blé humide, blé dur, orge, fève, lentilles et haricots) et provoqué une baisse des superficies plantées.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable a indiqué que les mesures adoptées par la Direction provinciale de l’Agriculture, dans le cadre du programme exceptionnel visant à atténuer les effets du retard des précipitations, portent sur les axes liés à l’assurance agricole et la promotion du secteur agricole à moyen et long terme.

Mme Amlou a précisé qu’environ 100.000 quintaux d’orge subventionnée seront distribués au niveau de la province d’Al Hoceima, en coordination avec les autorités locales et provinciales, ajoutant que cette opération, qui sera lancée au cours des prochains jours, se déroulera en deux phases, à travers deux points de distribution à Imzouren et Targuist.

Il a été procédé également à la programmation de la distribution de 10.000 quintaux d’aliments composés au profit des éleveurs bovins de la province d’Al Hoceima, à travers ces deux points de distribution.

Dans ce sens, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) organisera une opération de vaccination du cheptel de la province d’Al Hoceima.

Concernant l’opération d’assurance multirisque agricole, la responsable a précisé que la mutuelle agricole marocaine d’assurances procédera à l’indemnisation des agriculteurs affectés, et organisera des campagnes de sensibilisation au profit des agriculteurs, en vue de mettre l’accent sur l’importance de l’opération d’assurance agricole, relevant l’importance d’augmenter la superficie des terres agricoles assurées dans la province.

Pour ce qui est des mesures prises à moyen terme, Mme Amlou a fait savoir qu’elles portent sur l’équipement de 11 points d’eau en pompes à énergie solaire, destinés à l’irrigation des arbres fruitiers et l’abreuvement du bétail, et la mise en place de 14 km de canaux d’irrigation au niveau de plusieurs communes de la province, en plus de l’irrigation d’environ 8.000 hectares d’arbres fruitiers nouvellement plantés (de 2 à 5 ans).

A terme, des campagnes de sensibilisation seront organisées au profit des agriculteurs, en coordination avec l’Office du conseil agricole d’Al Hoceima, afin de les inciter à utiliser des techniques d’irrigation économes en eau, dont l’irrigation au goutte-à-goutte, dans le cadre du soutien apporté par l’Etat, à travers le Fonds de développement agricole (FDA).

Dans le cadre de la stratégie Génération Green 2030-2020, adoptée par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, et des eaux et forêts, notamment l’axe lié à l’adaptation aux changements climatiques, la responsable a souligné que des pratiques alternatives agricoles seront déployées, notamment l’utilisation des eaux usées traitées et le dessalement de l’eau de mer, afin d’atténuer les effets du changement climatique.

Il est à noter que le programme exceptionnel prévoit, au niveau national, la distribution de 7 millions de quintaux d’orge subventionnée et de 400.000 tonnes d’aliments composés, la vaccination et le traitement de 27 millions de têtes d’ovins et de caprins, et de 200.000 têtes de camelins, la réhabilitation des périmètres de petite et moyenne hydraulique, l’abreuvement du cheptel à travers l’aménagement et l’équipement de points d’eau, l’acquisition de citernes et camions citernes et l’aménagement de parcours sur une superficie de 10.000 hectares, ainsi que l’irrigation de complément pour la pérennisation des vergers nouvellement plantés (de 2 à 5 ans).