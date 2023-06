Province d’Aousserd: Le CPDH approuve 28 projets socio-économiques au titre de 2023

vendredi, 16 juin, 2023 à 10:45

Dakhla – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) d’Aousserd a approuvé à l’unanimité, jeudi à l’annexe de la province à Dakhla, 28 projets socio-économiques au titre de l’année 2023, en vue d’améliorer l’inclusion économique des jeunes, dans le cadre de la 3éme phase de l’Initiative nationale pour le Développement Humain.

Lors de cette réunion présidée par le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, en présence du président du Conseil provincial d’Aousserd, Cheikh Bannane, les membres du CPDH ont approuvé une contribution de l’INDH de l’ordre de 1.78 millions de dirhams (MDH) au titre de l’année 2023, au profit de jeunes porteurs de projets.

Les 28 projets retenus sur un total de 175 présentés, s’inscrivent dans le cadre du programme de l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, en particulier l’axe relatif à l’entrepreneuriat.

Ces projets qui profitent à 49,49 % femmes entrepreneuses, se répartissent sur plusieurs secteurs, dont 56% projets dédiés à l’artisanat et 30% des projets relatifs aux services.

Les porteurs de projets vont bénéficier d’un programme de formation axé notamment sur les ‘”Soft-Skills”, “compétences en gestion d’entreprise”, “Compétences techniques, R&D et innovation”, “Marketing et commerce”, “Achat et services logistiques” et “Comptabilité et finance”.

Par ailleurs, les membres du CPDH d’Aousserd ont adopté une convention de partenariat avec la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences, en vue de répondre aux besoins des porteurs de projets en termes de financement, de formation et d’accompagnement.

L’INDH, au titre de sa troisième phase, a contribué de manière significative à la promotion de l’inclusion économique des jeunes au niveau de la province d’Aousserd et au développement de leur esprit entrepreneurial, ainsi qu’à l’adoption d’une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’emplois.