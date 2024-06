Province d’Aousserd: La promotion de la santé de la mère et de l’enfant au centre des préoccupations de l’INDH

mercredi, 5 juin, 2024 à 19:04

Bir Gandouz (province d’Aousserd) – La promotion de la santé de la mère et de l’enfant se trouve au cœur des priorités de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans la province d’Aousserd, à travers la mise en œuvre d’une série de projets dans le cadre du quatrième programme de la troisième phase de l’Initiative, relatif à l’’impulsion du capital humain des générations montantes.

Ainsi, l’INDH qui célèbre son 19ème anniversaire sous le slogan “Les mille premiers jours : Fondement de l’avenir de nos enfants”, a redoublé d’efforts dans le but de promouvoir la santé de la mère et l’enfant et d’améliorer la qualité de nutrition des enfants, partant de sa conviction que l’investissement dans la santé des individus génère des retombées positives sur les comportements de ceux-ci dans le futur.

Dans cette lignée, le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d’Aousserd tend à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, à lutter contre la malnutrition et à prévenir le retard de croissance chez les enfants à bas âge, à travers la mise à disposition de ces centres d’équipements médicaux et biomédicaux de pointe pour le suivi de l’accouchement des femmes enceintes et le diagnostic précoce de la santé des nouveaux nés prématurés et des complications liées à la grossesse.

Concernant l’axe relatif à la santé de la mère et de l’enfant, le CPDH d’Aousserd a procédé à l’acquisition d’équipements médicaux et nutritionnels et à l’organisation d’une caravane médicale, ainsi que des campagnes de sensibilisation et des sessions de formation.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l’action sociale (DAS) à la province d’Aousserd, Brahim Zriguinate, a indiqué que le CPDH d’Aousserd a contribué à hauteur de 5,78 millions de dirhams (MDH) au programme relatif à ‘’l’impulsion du capital humain des générations montantes’’, en vue de financer 57 projets dont 12 projets liés à l’appui à la santé de la mère et de l’enfant, mobilisant une enveloppe budgétaire de 1,52 MDH.

M. Zriguinate a, dans ce sens, noté que le CPDH d’Aousserd a contribué à la réalisation d’une série de projets relatifs à l’axe de la santé de la mère et de l’enfant, dont deux projets destiné à l’acquisition d’équipements médicaux pour le centre de santé de Bir Gandouz au profit de la mère et de l’enfant, pour un montant s’élevant à 600.000 dirhams.

Il a également passé en revue une panoplie de projets et d’activités organisés au niveau de ce centre de santé, en coordination avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Aousserd, citant à cet égard l’organisation de campagnes médicales et d’activités de sensibilisation spécifiques à cet axe.

Pour sa part, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale d’Aousserd, Habib Baaziz, a indiqué que la délégation de la santé a bénéficié de l’appui de l’INDH en termes d’équipements médicaux, afin d’assurer le bon déroulement de l’accouchement.

Le soutien de l’INDH a aussi permis l’acquisition d’un camion frigorifique servant à transporter tout ce qui concerne les produits sanguins, de vaccination et les médicaments nécessitant des conditions qui respectent la chaîne du froid, à l’instar de l’insuline et les médicaments facilitant l’accouchement, a-t-il poursuivi.

Le centre de santé rural de deuxième niveau à Bir Gandouz témoigne de l’intérêt accordé par l’INDH au soutien de la santé de la mère et de l’enfant.

Créé en 2005, ce centre de santé offre des soins curatifs et préventifs, dont la surveillance épidémiologique, les consultations de médecine générale, les soins infirmiers et le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, ainsi que le suivi des maladies chroniques et de la santé des jeunes et des adolescents, outre la santé scolaire.

S’étalant sur une superficie de 415 M2, le centre dispense également des services de soins obstétricaux d’urgence, des analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes, ainsi que les examens en échographie obstétricale.

Grâce au soutien de l’INDH, le centre de santé rural de deuxième niveau à Bir Gandouz a été doté d’une unité d’accouchement de 8 lits et offre des soins médicaux d’urgence, des soins bucco-dentaires et des consultations en santé mentale.

Cet établissement de santé est aussi composé de plusieurs salles de soin, une salle de radiologie, une salle de vaccin, une salle d’accouchement et une pharmacie, entre autres.

A noter que le Maroc a réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la santé et de la nutrition de la mère et de l’enfant, grâce à la conjugaison des efforts des différents acteurs et parties concernées par la mise en place de programmes et de stratégies visant à améliorer l’accès aux services de soins pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile.